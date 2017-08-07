Новосибирским школьникам предложили отказаться от цветов учителям на 1 сентября

Дети могут купить один большой букет для классного руководителя, а остальные деньги потратить на благотворительность, считают организаторы акции
Дети могут купить один большой букет для классного руководителя, а остальные деньги потратить на благотворительность, считают организаторы акции

Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» объявил акцию «Дети вместо цветов» ко Дню знаний — подарить классному руководителю один букет, а остальные деньги потратить на больных детей.


Впервые такую акцию «Солнечный город» провёл в прошлом году: школьникам предложили потратить деньги не на шикарные букеты, а на благотворительность, рассказала НГС.НОВОСТИ PR-директор фонда Мария Малкина.


«Мы не заставляем совсем отказываться от букетов на 1 сентября, мы просто предлагаем новую традицию. Эту акцию придумала учительница из Москвы. Ей было жаль 30 букетов, которые каждый год умирают в вазах и вёдрах.


Многие учителя Новосибирска с радостью присоединились к нам в прошлом году, и это было здорово», — пояснила представитель фонда.


Деньги пойдут троим детям — одному из них, 6-летнему Артёму с аутизмом, нужен специальный коммуникатор, чтобы он мог лучше запоминать слова и общаться с другими людьми. Фото Антона Уницына
Деньги пойдут троим детям — одному из них, 6-летнему Артёму с аутизмом, нужен специальный коммуникатор, чтобы он мог лучше запоминать слова и общаться с другими людьми. Фото Антона Уницына


«Солнечный город» объявил акцию заранее, чтобы у учеников и учителей было время узнать истории детей, которым нужна помощь. Например, финансовая поддержка нужна Артёму — 6-летнему мальчику с аутизмом, которому требуется купить специальное обучающее устройство. В сентябре он пойдёт в первый класс коррекционной школы.


«Коммуникатор — планшет из 7 секций, в каждую из которых вставляется картинка. К каждой картинке голосом мамы записывается аудиосообщение. С помощью такого набора Артём сможет выразить свои мысли и просьбы, просто показывая карточку или нажимая на неё», — объяснили в фонде. Стоимость такого устройства — 195 тыс. руб.


Ещё двум девочкам — 11-летним Насте и Даше с диагнозом ДЦП — нужны курсы реабилитации (их стоимость — 435,4 тыс. руб.).


В прошлом году участники акции пришли с флажками вместо цветов
В прошлом году участники акции пришли с флажками вместо цветов


Год назад на подобной акции 19 школ собрали 309,6 тыс. руб. для помощи трём детям. Однако многие новосибирцы восприняли идею неоднозначно — и активно спорили, следует ли лишать учителей букетов.

 

«От этого года мы, конечно, ждём, что к нашей акции присоединится ещё больше людей.


И с другой стороны, мы ждём, что будет больше толерантности. Чтобы было понимание сути акции и нас не обвиняли, что мы якобы обижаем учителей. 


Мы очень уважаем педагогов и знаем, как важно их участие в жизни наших детей. Цель акции в том числе — показать детям, что можно и важно помогать другим. Ведь помогая, они учатся быть добрее», — заверила Мария Малкина.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), sgdeti.ru (2, 3)

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