Сибирячке вернули 10 тысяч, отобранные роботом на заправке

Ошибочно снятые деньги девушке вернули спустя два дня
Ошибочно снятые деньги девушке вернули спустя два дня

Жительница Новосибирска, пожаловавшаяся на сбой в работе автоматизированной АЗС «Газпромнефть» в Кировском районе, получила назад списанные с карты 10 тыс. руб.


«Мне позвонили из Сбербанка в пятницу, 4 августа, вечером. Сказали, что из "Газпрома" звонили им и подтвердили, что произошла ошибка и что деньги нужно вернуть», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка.


История со списанием крупной суммы с карточки сибирячки произошла вечером 2 августа на АЗС «Газпромнефть» на ул. Немировича-Данченко. При оплате бензина со счёта девушки пропало 9 тыс. 980 руб. Сибирячка посчитала, что это случилось из-за сбоя в работе терминала, и потребовала вернуть деньги. Изначально Сбербанк обещал сделать возврат в течение 20 дней, однако после публикации на сайте НГС.НОВОСТИ перечислил деньги быстрее.


В пресс-службе сети АО «Газпромнефть-Новосибирск» сегодня, 7 августа, сегодня также прокомментировали случай — в сети АЗС заявили, что терминал работал корректно.


«Клиентка ошибочно ввела не сумму, а количество литров для заправки, т.е. 1300 литров. При превышении лимита на единовременно заправляемый объём топлива система автоматически понижает его до максимально разрешенного. Лимит установлен в размере 9 тыс. 999,9 руб. По состоянию на 2 августа сумма соответствовала 263 полным литрам (9980,85 руб.). Выбранный клиенткой вид топлива на топливораздаточной колонке не соответствовал оплаченному виду топлива на терминале оплаты, в связи с чем отпуска нефтепродукта не произошло», — объяснили в сети «Газпромнефть-Новосибирск» . 


В свою очередь сибирячка, которая попала в неприятную ситуацию на АЗС, утверждает, что ввести неверные данные она не могла.

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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