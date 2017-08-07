Чартер из Новосибирска в Анталью отложили на 9,5 часов из-за поломки самолёта

Пассажиры задержанного рейса выстроились в очередь за водой 
Пассажиры задержанного рейса выстроились в очередь за водой 

Вылет чартерного рейса «Новосибирск – Анталья» авиакомпании Royal Flight задерживается на 9,5 часов из-за неисправности самолёта.


По расписанию Boeing 757 должен был вылететь из аэропорта Толмачёво 7 августа в 8:00, но не отправился в Турцию до сих пор. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 17:30, сообщает онлайн-табло аэропорта.


«Посадку даже не объявляют. Зарегистрировались мы в 12 часов дня, прошли все таможни, досмотры. И с этого момента в зале ожидания сидим. <…> Номер выхода нам сначала поставили, потом убрали. Пишут: "Задержка"», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из пассажирок чартера.


По её словам, в зале ожидания много пассажиров с детьми. «Очень маленьких нет, грудничков — от 1,5–2 лет и постарше. Они уже все шоколадки из автомата съели, газировку всю выпили, чипсы и всё такое, потому что дети голодные — с утра приехали. Питания никакого не предоставлено пока», — рассказала пассажирка. Уже во второй половине дня туристам предложили прохладительные напитки — в итоге за водой выстроилась очередь.


По словам ещё одного пассажира рейса, Елены Ильяшенко, около 16:00 к ним вышел сотрудник авиакомпании, который объявил, что самолёт неисправен и его ремонтируют. В представительстве Royal Flight в аэропорту корреспонденту НГС.НОВОСТИ, представившемуся пассажиром, это подтвердили.


В свою очередь у пресс-службы авиакомпании  Royal Flight другая версия случившегося. 


«Задержка произошла в связи с поздним прибытием воздушного судна в Новосибирск. Пассажирам были предложены напитки и питание. Ориентировочно через час (в 14:20 московского времени) планируется вылет самолёта в Анталью», — сообщили в пресс-службе.


Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, Boeing вылетел в Турцию в 18:05. Таким образом, пассажирам пришлось ждать рейса 10 часов.


Вчера в аэропорту Толмачёво застряли пассажиры авиакомпании Pegas Fly, собиравшиеся лететь во Вьетнам. Их рейс из-за поломки задержался более чем на 16 часов, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В авиакомпании поясняли, что у самолёта лопнуло стекло.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ольга Хмелевская
Фото Елены Ильяшенко

Прочтений: 3119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (58)58
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено