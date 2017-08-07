Чартер из Новосибирска в Анталью отложили на 9,5 часов из-за поломки самолёта

Пассажиры задержанного рейса выстроились в очередь за водой

Вылет чартерного рейса «Новосибирск – Анталья» авиакомпании Royal Flight задерживается на 9,5 часов из-за неисправности самолёта.





По расписанию Boeing 757 должен был вылететь из аэропорта Толмачёво 7 августа в 8:00, но не отправился в Турцию до сих пор. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 17:30, сообщает онлайн-табло аэропорта.







«Посадку даже не объявляют. Зарегистрировались мы в 12 часов дня, прошли все таможни, досмотры. И с этого момента в зале ожидания сидим. <…> Номер выхода нам сначала поставили, потом убрали. Пишут: "Задержка"», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из пассажирок чартера.







По её словам, в зале ожидания много пассажиров с детьми. «Очень маленьких нет, грудничков — от 1,5–2 лет и постарше. Они уже все шоколадки из автомата съели, газировку всю выпили, чипсы и всё такое, потому что дети голодные — с утра приехали. Питания никакого не предоставлено пока», — рассказала пассажирка. Уже во второй половине дня туристам предложили прохладительные напитки — в итоге за водой выстроилась очередь.







По словам ещё одного пассажира рейса, Елены Ильяшенко, около 16:00 к ним вышел сотрудник авиакомпании, который объявил, что самолёт неисправен и его ремонтируют. В представительстве Royal Flight в аэропорту корреспонденту НГС.НОВОСТИ, представившемуся пассажиром, это подтвердили.





17:36

В свою очередь у пресс-службы авиакомпании Royal Flight другая версия случившегося.





«Задержка произошла в связи с поздним прибытием воздушного судна в Новосибирск. Пассажирам были предложены напитки и питание. Ориентировочно через час (в 14:20 московского времени) планируется вылет самолёта в Анталью», — сообщили в пресс-службе.





18:19

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, Boeing вылетел в Турцию в 18:05. Таким образом, пассажирам пришлось ждать рейса 10 часов.





Вчера в аэропорту Толмачёво застряли пассажиры авиакомпании Pegas Fly, собиравшиеся лететь во Вьетнам. Их рейс из-за поломки задержался более чем на 16 часов, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В авиакомпании поясняли, что у самолёта лопнуло стекло.

