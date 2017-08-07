Мэрия назвала школы, возле которых появится яркая дорожная разметка

Разметка у школы № 99 на ул. Чаплыгина
Разметка у школы № 99 на ул. Чаплыгина

Власти Новосибирска назвали список школ, возле которых нанесут разметку термопластиком.


4 августа МКУ «Горсвет» объявило электронный аукцион на нанесение разметки термопластиком и холодным пластиком на дорогах возле школ. Цена контракта — 1 млн 775 тыс. руб., деньги выделены из бюджета Новосибирска на этот год.


«Разметка должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года», — говорится в документах на сайте госзакупок.


Новую разметку термопластиком нанесут на дорогах возле 13 школ:


у школы № 27 на ул. Плахотного, 31;

у гимназии № 16 «Французская» на ул. Пархоменко, 2;

у гимназии № 1 на пересечении Красного проспекта и ул. Романова;

у школы № 111 на ул. Промышленной, 1/1;

у Православной гимназии Кирилла и Мефодия на ул. Народной, 11;

у школы № 144 на пересечении ул. Героев Революции с ул. Пожарского;

у гимназии № 5 на ул. Академической, 9;

у школы № 162 на ул. Жемчужной, 16;

у школы № 135 на ул. Бронной;

у школы № 32 на ул. Никитина, 2;

у гимназии № 4 на ул. Сибирской, 35;

у школы № 137 на ул. 1905 года, 39;

у школы № 3 на ул. Октябрьской, 5.


Подрядчик должен будет нарисовать на асфальте 30 цветных знаков «Дети» и 24 знака «Ограничение максимальной скорости» с цифрой 40. Знаки должны быть нарисованы красным, белым и чёрным цветами. Также рабочие нанесут белые и жёлтые сплошные линии, стоп-линии, пешеходные переходы и разметку, предупреждающую о «лежачем полицейском».


Разметка у школ — со стоп-линиями, «зеброй» и «лежачим полицейским»
Разметка у школ — со стоп-линиями, «зеброй» и «лежачим полицейским»


Итоги аукциона подведут 17 августа, после заключения контракта подрядчик должен будет сделать разметку за 30 дней.


В мэрии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать проведение конкурса.


Несколько дней назад начальник по организации дорожного движения ГУБО мэрии Валерий Гореев говорил, что власти не успеют модернизировать все пешеходные переходы у школ к 1 сентября. «Проблема возникла из-за долгого обсуждения проекта с подрядчиком», — пояснял Гореев.

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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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