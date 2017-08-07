Ночью над Новосибирском взойдёт кровавая луна

Лунное затмение будет частичным — спутник скроется в тень только на четверть

Сегодня ночью Луна примерно на четверть скроется в тени Земли — лунное затмение смогут наблюдать не только новосибирцы, но и жители центральной части Евразии. Начнёт прятаться в тени Земли спутник 8 августа в 00:23, максимальная фаза придётся на 01:20, а закончится всё в 02:18. Луна в это время будет в южной части неба.





«В пике затмения будет закрыто около 25 % площади лунного диска, а остальная часть будет окрашена в красноватый цвет», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов. По его словам, необычный цвет спутника — не более чем оптический эффект. «Чем больше длина волны у света, тем больше он изгибается. У красного самая длинная волна света, поэтому он больше остальных слегка изгибается и попадает на часть Луны», — пояснил собеседник.





Орлов добавил, что Большой новосибирский планетарий объявил фотоконкурс среди любителей астрономии на лучший снимок этого явления.





Кстати, недавно новосибирцы наблюдали другое редкое астрономическое событие: в ночь на 29 июля над городом пронесся метеорный поток Южные Дельта-Аквариды.







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