Ночью над Новосибирском взойдёт кровавая луна

Лунное затмение будет частичным — спутник скроется в тень только на четверть
Лунное затмение будет частичным — спутник скроется в тень только на четверть

Сегодня ночью Луна примерно на четверть скроется в тени Земли — лунное затмение смогут наблюдать не только новосибирцы, но и жители центральной части Евразии. Начнёт прятаться в тени Земли спутник 8 августа в 00:23, максимальная фаза придётся на 01:20, а закончится всё в 02:18. Луна в это время будет в южной части неба.


«В пике затмения будет закрыто около 25 % площади лунного диска, а остальная часть будет окрашена в красноватый цвет», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов. По его словам, необычный цвет спутника — не более чем оптический эффект. «Чем больше длина волны у света, тем больше он изгибается. У красного самая длинная волна света, поэтому он больше остальных слегка изгибается и попадает на часть Луны», — пояснил собеседник.


Орлов добавил, что Большой новосибирский планетарий объявил фотоконкурс среди любителей астрономии на лучший снимок этого явления. 


Кстати, недавно новосибирцы наблюдали другое редкое астрономическое событие: в ночь на 29 июля над городом пронесся метеорный поток Южные Дельта-Аквариды.


Если у вас получится сделать красивое фото сегодняшнего лунного затмения, присылайте его в редакцию: мы ждем ваших кадров в почте news@ngs.ru, а также в WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем на сайте и в наших группах в социальных сетях.

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Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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