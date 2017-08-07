В Новосибирске выбрали музу для игроков ХК «Сибирь» — ею стала девушка-юрист

22-летняя Анна Саликова выиграла конкурс «Муза хоккеиста», который проводила группа болельщиков ХК «Сибирь». Победительница получит фотосессию от спонсоров и абонемент на сезон 2017/2018 из рук спортсменов.





Анна Саликова





«Решение приняла совершенно спонтанно — увидела конкурс, подумала: "А почему бы и нет?". Каких-то больших надежд на победу не было: девочки-то все красотки. В общем, участвовала с девизом — главное не победа, а участие. Но в итоге всё оказалось намного круче, чем я ожидала», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Саликова.







В этом году Саликова окончила ТГУ по направлению «Юриспруденция». На хоккей победительница собирается ходить со своим парнем. По словам девушки, пара болеет давно, на стадион ходят с сезона 2015/2016. «Эту атмосферу ни с чем не сравнить», — говорит Анна.





Из игроков новосибирского клуба девушка выделяет Степана Санникова, Константина Окулова (теперь выступает за ЦСКА), а также легионеров Александра Салака и Адама Полашека.







Совсем скоро закончится SMS-голосование по определению победителя и призёров реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"». Недавно участники шоу бросили вызов профессиональным хоккеистам, но проиграли.