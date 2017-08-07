Известный актёр снялся в фильме о новосибирских школьниках-мажорах

Режиссёр фильма Анна Протоковило, актёр Алексей Маклаков и оператор студии «Краски» Виталий Шаламов

В Новосибирске на прошлой неделе начали снимать фильм «На картошку», в котором одну из главных ролей играет популярный российский актёр Алексей Маклаков. Другие роли достались новосибирским театральным актёрам и ученикам студии игрового кино «Краски».





«Фильм приурочен к 80-летию Новосибирской области. Жаль, что он будет готов только к зиме. Мы всегда в наших фильмах затрагиваем проблему подростков и взрослых, и этот фильм не исключение.





Сюжет фильма рассказывает о школьниках-мажорах, которые совершили плохой поступок на выпускном в 9-м классе, за что были отправлены на "исправительные работы" в область.





В деревне их заставляют работать, по ходу сюжета они знакомятся с сельскими ребятами и что-то меняют в своём мировоззрении», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ продюсер фильма Денис Ясников, который возглавляет студию «Краски».







Съёмочный коллектив фильма «На картошку»





Как рассказал Ясников, в съёмках принимают участие актёры «Красного факела», «Дома Актера», театра музкомедии.





«В сценарии много характерных ролей — это и родители, и учителя. Эти роли исполняют профессиональные актёры. Подростков играют наши ученики студии "Краски"»,





— отметил продюсер. Роль директора гимназии отдали популярному актёру Алексею Маклакову — нашему земляку, которого многие помнят по образу старшего прапорщика Олега Шматко в комедийном сериале «Солдаты».





Режиссёром фильма стала Анна Протоковило, в прошлом году снявшая свой первый полнометражный фильм «Озеро героев». Анна окончила Новосибирский государственный театральный институт, а сейчас учится на третьем курсе режиссёрского отделения московского Театрального института имени Бориса Щукина.





Съёмочный процесс фильма





Фильм «На картошку» выйдет в феврале следующего года — его покажут в кинотеатрах Иркутска, Красноярска и Новосибирска.







На выходных в Новосибирске закончили съёмки другого фильма с участием Алексея Маклакова — фильм с рабочим названием «Гусинка» рассказывает о барахолке на Гусинобродском шоссе. Кинолента охватит период с 1970-х годов по наши дни и расскажет о «великой эпохе» самого известного в Сибири рынка.