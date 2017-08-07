Строитель бросил работу и открыл на Блюхера закусочную с колбасками

В районе станции метро «Студенческая» открылась небольшая закусочная GrillWurst, в котором бывший строитель решил жарить на гриле колбаски собственного изготовления. 


Создатель и владелец GrillWurst Руслан Назаров. Фото Стаса Соколова
Создатель и владелец GrillWurst Руслан Назаров. Фото Стаса Соколова


Заведение открылось на ул. Блюхера, 71«а» к2 в конце июня, однако до недавнего времени работало исключительно навынос, рассказал НГС.НОВОСТИ владелец Руслан Назаров. 


«У нас стояли несколько стульев, чтобы люди могли просто присесть в ожидании заказа, но оказалось, посетители регулярно там пытаются съесть заказанное на месте. Поэтому пришлось поставить временный стол и принести диван. А на днях мы как раз собрались сделать небольшую реконструкцию, чтобы установить нормальную мебель», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ предприниматель.


В заведении решили, что проще «печатать» меню сразу в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фото Стаса Соколова
В заведении решили, что проще «печатать» меню сразу в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фото Стаса Соколова


В качестве меню заведения в GrillWurst используют фотоальбом из собственной группы в соцсети «ВКонтакте», который выведен на экран большого телевизора. По словам Назарова, это оказалось проще и дешевле, чем заново печатать список блюд с фотографиями после каждых изменений. 


В меню GrillWurst больше десяти видов немецких колбасок для жарки, которые предприятие Руслана делает самостоятельно. Порция из 3 колбасок стоит от 110 руб., ещё в 80 руб. обойдётся порция картошки, 45 руб. — порция салата. Алкогольных напитков и пива в заведении нет.


Интерьер заведения пока собран из подвернувшихся под руку стульев и стола. Фото Стаса Соколова
Интерьер заведения пока собран из подвернувшихся под руку стульев и стола. Фото Стаса Соколова


По словам предпринимателя, поначалу он пытался найти стороннего поставщика колбасок, но его «нигде не устроило качество». В итоге рецепты колбасок искали в Германии и отрабатывали с местными технологами, которых пришлось менять 3 раза. «Мы сначала наняли специалистов с богатым опытом работы в нашем мясном производстве, но, как оказалось, этот опыт нам совершенно не подходит. В итоге нашли совсем молодых ребят, которые сделали именно то, что нужно», — рассказывает Назаров. Классические немецкие рецепты, по его словам, пришлось адаптировать к местным вкусам — в Германии в колбаски кладут существенно больше жира.


Заведение находится на проезде, продолжающем ул. Геодезическая до ул. Котовского. Фото Стаса Соколова
Заведение находится на проезде, продолжающем ул. Геодезическая до ул. Котовского. Фото Стаса Соколова


Прежде чем заняться общепитом, Назаров трудился в строительной сфере — его компания работала по договорам субподряда на крупных объектах. Однако в последние пару лет, по его словам, в этой сфере возникли проблемы как с заказами, так и с неплатежами — поэтому он решил искать для себя новое направление деятельности. «Я посмотрел на общепит и удивился тому, что все вокруг делают бургеры и жарят мясо, но я не нашёл ни одной точки, которая специализировалась бы именно на колбасках, хотя само это блюдо очень популярно», — объяснил предприниматель.


GrillWurst арендует помещение в комплексе зданий между ул. Блюхера, Геодезическая и Котовского, которые ещё в советские времена использовались для пищевого производства. Ближайшие недорогие заведения с блюдами на гриле — точки сетей «Бурлинка» на ул. Пермитина и «Мастер Стейк» на пр. Маркса.

Стас Соколов
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