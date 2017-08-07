Строитель бросил работу и открыл на Блюхера закусочную с колбасками

В районе станции метро «Студенческая» открылась небольшая закусочная GrillWurst, в котором бывший строитель решил жарить на гриле колбаски собственного изготовления.





Создатель и владелец GrillWurst Руслан Назаров. Фото Стаса Соколова





Заведение открылось на ул. Блюхера, 71«а» к2 в конце июня, однако до недавнего времени работало исключительно навынос, рассказал НГС.НОВОСТИ владелец Руслан Назаров.





«У нас стояли несколько стульев, чтобы люди могли просто присесть в ожидании заказа, но оказалось, посетители регулярно там пытаются съесть заказанное на месте. Поэтому пришлось поставить временный стол и принести диван. А на днях мы как раз собрались сделать небольшую реконструкцию, чтобы установить нормальную мебель», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ предприниматель.







В заведении решили, что проще «печатать» меню сразу в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Фото Стаса Соколова





В качестве меню заведения в GrillWurst используют фотоальбом из собственной группы в соцсети «ВКонтакте», который выведен на экран большого телевизора. По словам Назарова, это оказалось проще и дешевле, чем заново печатать список блюд с фотографиями после каждых изменений.







В меню GrillWurst больше десяти видов немецких колбасок для жарки, которые предприятие Руслана делает самостоятельно. Порция из 3 колбасок стоит от 110 руб., ещё в 80 руб. обойдётся порция картошки, 45 руб. — порция салата. Алкогольных напитков и пива в заведении нет.







Интерьер заведения пока собран из подвернувшихся под руку стульев и стола. Фото Стаса Соколова





По словам предпринимателя, поначалу он пытался найти стороннего поставщика колбасок, но его «нигде не устроило качество». В итоге рецепты колбасок искали в Германии и отрабатывали с местными технологами, которых пришлось менять 3 раза. «Мы сначала наняли специалистов с богатым опытом работы в нашем мясном производстве, но, как оказалось, этот опыт нам совершенно не подходит. В итоге нашли совсем молодых ребят, которые сделали именно то, что нужно», — рассказывает Назаров. Классические немецкие рецепты, по его словам, пришлось адаптировать к местным вкусам — в Германии в колбаски кладут существенно больше жира.







Заведение находится на проезде, продолжающем ул. Геодезическая до ул. Котовского. Фото Стаса Соколова





Прежде чем заняться общепитом, Назаров трудился в строительной сфере — его компания работала по договорам субподряда на крупных объектах. Однако в последние пару лет, по его словам, в этой сфере возникли проблемы как с заказами, так и с неплатежами — поэтому он решил искать для себя новое направление деятельности. «Я посмотрел на общепит и удивился тому, что все вокруг делают бургеры и жарят мясо, но я не нашёл ни одной точки, которая специализировалась бы именно на колбасках, хотя само это блюдо очень популярно», — объяснил предприниматель.







GrillWurst арендует помещение в комплексе зданий между ул. Блюхера, Геодезическая и Котовского, которые ещё в советские времена использовались для пищевого производства. Ближайшие недорогие заведения с блюдами на гриле — точки сетей «Бурлинка» на ул. Пермитина и «Мастер Стейк» на пр. Маркса.

