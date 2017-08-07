Дорожники начали кругами укладывать асфальт на площади Калинина

Дорожная техника на пл. Калинина днём 7 августа
Дорожная техника на пл. Калинина днём 7 августа

Дорожники начали ремонт пл. Калинина в Заельцовском районе Новосибирска — на кольце укладывают новый асфальт.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел там асфальтоукладочные катки 7 августа — техника работала на участке пл. Калинина со стороны центра. На самом кольце площади свежий асфальт уложили пока на внутренней полосе, а сейчас приступают к работам на внешнем радиусе.
 

«Дорогу делают по программе "Безопасные и качественные дороги", от ул. Писарева до Жуковского. Сдача объектов запланирована на октябрь», — рассказал начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.


Вместе с участком Красного проспекта в этом году в программу «Безопасные и качественные дороги» попали ещё 11 участков. На них поменяют асфальт и бордюры, поставят новые светофоры и знаки, сделают разметку пластиком, пешеходное ограждение и тротуары. Начались работы в апреле: дорожники сделали на Красном проспекте бетонный разделитель потоков.

Ксения Евдокимова
Фото Дмитрия Косенко

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