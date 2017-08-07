В глазах задвоилось: на Восходе снова чудят с дорожными знаками
Около «зебры» у здания по ул. Восход, 20 в Октябрьском районе Новосибирска поставили сдвоенные знаки пешеходного перехода.
«Это переход за остановкой "Магазин «Зорька»", если ехать в сторону моста. Они вот-вот недавно появились. Сегодня ночью был ветер, знак один покосило», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Игорь.
По его словам, сдвоенные знаки стоят по обеим сторонам улицы.
Именно на этом пешеходном переходе в начале июля поставили новый светофор, который не было видно из-за дерева — в итоге дерево спилили. Ещё раньше дорожные знаки на этом же пешеходном переходе прикрепили прямо к тротуару.
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Илья Калинин
Фото читателя НГС