В глазах задвоилось: на Восходе снова чудят с дорожными знаками

На пешеходном переходе у дома Восход, 20
На пешеходном переходе у дома Восход, 20

Около «зебры» у здания по ул. Восход, 20 в Октябрьском районе Новосибирска поставили сдвоенные знаки пешеходного перехода.


«Это переход за остановкой "Магазин «Зорька»", если ехать в сторону моста. Они вот-вот недавно появились. Сегодня ночью был ветер, знак один покосило», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Игорь.


По его словам, сдвоенные знаки стоят по обеим сторонам улицы. 


Раньше на этом же переходе поставили новый светофор, который был скрыт за тополем
Раньше на этом же переходе поставили новый светофор, который был скрыт за тополем


Именно на этом пешеходном переходе в начале июля поставили новый светофор, который не было видно из-за дерева — в итоге дерево спилили. Ещё раньше дорожные знаки на этом же пешеходном переходе прикрепили прямо к тротуару.

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Илья Калинин
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