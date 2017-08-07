Улицу в Ленинском районе засыпали арбузами

Куча арбузов на ул. Дивногорской

Рассыпанные на дороге арбузы стали причиной пробки на ул. Дивногорской в Ленинском районе Новосибирска.



«Сегодня в 11:32 мы ехали по Дивногорской и увидели огромное количество рассыпанных арбузов. Некоторые из них были продавленные, некоторые целые. Рядом с этой мешаниной лежал мешок, в котором тоже были арбузы. Скорее всего, их рассыпали ночью либо рано утром, потому что эта куча уже воняла», — рассказала НГС.НОВОСТИ Анна Андронова, ставшая очевидцем инцидента. По её словам, на проезжей части лежало не меньше пяти десятков арбузов.



Анна Андронова добавила, что из-за происшествия на ул. Дивногорской образовался затор. «Утром там мог проехать только грузовик, наш Nissan не смог, пришлось объезжать», — сказала Анна.









Перевернувшиеся грузовики нередко затрудняют движение на улицах Новосибирска — в начале лета около «МЕГИ» опрокинулся прицеп фуры с продуктами.