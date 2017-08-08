15 тысяч сибиряков остались без горячей воды до конца лета
В наукограде Кольцово Новосибирской области до конца лета отключили горячее водоснабжение — воды не будет с 8 по 31 августа.
«В рабочем посёлке Кольцово в очередной раз отключают воду. Прошлое лето жители почти 2 месяца были без горячей воды, в этом году — один месяц. И вот очередное сообщение, что и август мы без воды», — написала в редакцию читательница НГС.НОВОСТИ Ксения.
На сайте администрации Кольцово опубликовано постановление мэра посёлка Николая Красникова. В документе сказано, что градообразующее предприятие наукограда — центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — отключает горячую воду из-за ремонта на тепловой станции.
«Причины объективные на отключение. Понимаем, что для жителей это неприятно. В этом году отключения действительно уже были с 3 по 23 июля, но получилось, что вода будет отключена ещё и в августе», — подтвердили НГС.НОВОСТИ в отделе ЖКХ администрации Кольцово.
Чиновники уточнили, что воду отключат во всём посёлке. Население наукограда, по данным Новосибирскстата, превышает 15 тыс. человек.
Этим летом несколько недель без горячей воды прожили и новосибирцы — гидравлические испытания в городе начались 15 мая и завершились 31 июля.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой