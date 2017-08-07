Верим, что жив: новосибирцы решили сами искать пропавшего на Алтае друга

Денис Кубышкин 
Денис Кубышкин 

Новосибирец Денис Кубышкин десять дней назад пропал на Горном Алтае — он решил сфотографироваться в реке и угодил в воронку. Родные верят, что он выжил, и просят помочь в поисках.


В тот день, 27 июля, Денис с друзьями отправился из Новосибирска в Горный Алтай. «Мы ехали на машине в сторону села Акташ и делали  остановки, чтобы сфотографировать красивые пейзажи. Около 5 часов вечера доехали до места слияния двух рек — Катуни и её левого притока — реки Большой Яломан»,  — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка Дениса Екатерина Илюхина. 


Ребята искупались в притоке Катуни, Денис захотел сфотографироваться именно в точке слияния рек, где вода контрастно окрашена в черный и тёмно-синий цвет. Молодой человек отошел от берега не больше, чем на метр, как оступился и попал и воронку.


«Он успел только крикнуть "Ой" и всё. Дениса начало затягивать — воронка в реке была по правую сторону. Он смог выбраться из неё, отплыл в левую сторону ближе к берегу (там очень сильно течение), перевернулся на спину, чтобы набраться сил и снова попробовать выбраться», — описала происшествие Екатерина. 


В это время друзья начали метаться по берегу и звать на помощь. Неподалёку находился кемпинг, оттуда прибежали несколько молодых людей и бросили Денису тросы — но они оказались слишком короткими. Затем они сцепились руками и опять попробовали вытащить его — ничего не вышло из-за сильного течения. Один из молодых людей обвязался верёвкой и предпринял новую попытку — и опять безрезультатно. 


В этот момент Дениса начало уносить вниз по течению — в сторону Чемала, мимо скалы с обрывом.


«Ребята с тросами бросились подниматься по ней [скале], чтобы попробовать бросить верёвку оттуда. Я побежала и нашла спасательный круг. Но мы потеряли Дениса из вида. Уверены, что его не затянуло в воронку, потому что он уже далеко от неё отплыл. Возможно, его унесло течением дальше, а может быть, он ушёл под воду и потом выплыл», —  поделилась девушка.


Место слияния Катуни и Большого Яломана
Место слияния Катуни и Большого Яломана


Ситуацию осложняло то, что в месте трагедии нет связи. Друзья попросили администратора кемпинга вызвать спасателей. Через час к ним приехал полицейский и посоветовал поехать в райцентр Онгудай, чтобы написать заявление о поисках. Там же они написали ещё одно заявление — о помощи сотрудников МЧС. Однако она пришла не так скоро, как хотелось бы друзьям Кубышкина. 


«Заявление по факсу отправили вечером. В МЧС на следующий день нам сказали прямым текстом, что поиски начнутся только когда придёт начальник и подпишет заявление. Тогда мы начнём организовывать группу. Может быть, это будет сегодня, может, завтра, может, послезавтра», —  продолжила подруга Дениса.


Ребята остались на Алтае и предложили свою помощь в поисках, но им сказали, что она не нужна. 


«На следующий день им доложили о поисках. Оказалось, что на место выдвинулась местные пожарно-спасательные службы. Они заблудились там в первую ночь и спасатели МЧС выдвинулись, чтобы найти их. На третий день спасатели МЧС приехали и прошли по реке 15 км. С 1 по 3 августа республиканский поисково-спасательный отряд обследовал еще 90 км по Катуни до села Куюс. Сейчас там по одним и тем же местам ходят полиция и, возможно, добровольцы. За все время спасательные службы не отошли от берега и не прочесали прилежащую территорию», — сетует Екатерина.


Родные и друзья верят, что Денис выжил — он неплохо плавает и может ориентироваться на местности.


«Денису 26, он из рабочей семьи, ездил с отцом в степи, в тайгу. Но в Чуйскую долину он приехал первый раз, до этого был только на Телецком озере», — заметила Екатерина.


Сейчас родные просят волонтёров помочь в поисках. На спасателей они уже не надеются: «Нам говорят прямым текстом — чудес не бывает. Как лопнет мочевой пузырь, тело всплывет, и мы его достанем. Ждите, мы вам позвоним», — пересказала Екатерина разговор со службой доверия республиканского ГУ МЧС. В пресс-службе ведомства корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что возобновят поиски Дениса Кубышкина только через 2 недели — после 20 августа. 


«Сейчас на месте работает полиция и волонтёры — они прочесывают берег на тот случай, если мужчина смог спастись», — сообщили в ведомстве. 


В Новосибирске Денис Кубышкин живёт в Заельцовском районе. Дома его ждут родители и сестра.


В конце июля в Горном Алтае по пути к Телецкому озеру пропал ещё один новосибирец — 44-летний сотрудник центра «Вектор» Алексей Евдокимов. Мужчина вместе с родственниками отдыхал на берегу реки Чулышман недалеко от посёлка Балыкча. Пока компания готовила обед, он отлучился и пропал. Следователи предполагают, что Алексей утонул

Ольга Власова
Фото предоставлено Екатериной Илюхиной (1), www.wikimedia.org.jpg (2)

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