«Он уже даже не брыкался»: полицейский спас в Ине трёх мужчин

Владимир Кравченко и Ильсур Нурутдинов
Владимир Кравченко и Ильсур Нурутдинов

Два новосибирца в это воскресенье едва не утонули в Ине, бросившись в воду за проплывающим мимо телом утопленника. Но силы не рассчитали — на середине реки мужчины поняли, что сами уходят на дно. Парней спас сержант полиции Ильсур Нурутдинов.


«Они сильно пьяные были, — рассказал НГС.НОВОСТИ Ильсур Нурутдинов. — Мы это увидели, я разделся, отдал оружие и поплыл к этим двум мужчинам. Взял одного под плечо и поплыл на берег. Второй смог доплыть сам. Потом мне сказали, что дальше третий мужчина тонет. Я поплыл за ним, взял его под мышку. Он уже даже не брыкался». 


Как уточнили в Управлении Росгвардии по Новосибирской области, всё происходило на берегу реки в районе дома по адресу Заречная, 9 — экипаж туда отправили после звонка местной жительницы, которая увидела в реке труп.


Приехавшим на место Владимиру Кравченко и Ильсуру Нурутдинову девушка рассказала, что она вместе с друзьями отдыхала на берегу, внезапно они увидели тело, которое плыло вдоль реки. Один из её друзей решил не дожидаться полиции и поплыл за телом на противоположный берег, но силы кончились, и парень стал тонуть. За товарищем бросились в воду ещё двое мужчин, но доплыть до места и у них не получилось.


Вытащив парней на берег, бойцы Росгвардии предложили им съездить в больницу, но все трое отказались. «Они сразу продолжили дальше праздновать, — продолжает Нурутдинов. — Видимо, своё спасение». 


Кстати, недавно на пляжи Новосибирска отправили 200 человек, которые следят за отдыхающими — пойти на это местное МЧС заставила пугающая цифра: с начала года в Новосибирске утонули уже больше 40 человек.

Алёна Истомина
Фото пресс-службы Вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по НСО

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