Растопили печку: над ТЭЦ-5 поднялся густой чёрный дым

Дым из трубы ТЭЦ-5
Дым из трубы ТЭЦ-5

Вечером 6 августа жители Новосибирска обратили внимание на густой чёрный дым, идущий из трубы ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.


«ТЭЦ-5 стала регулярно дымить золой. С весны регулярно не работают системы очистки дыма, вместо пара из трубы летит чёрный дым. Раньше такое наблюдалось преимущественно утром и ночью, теперь и днём», — написал в редакцию читатель НГС Виктор.


В АО «СИБЭКО» пояснили, что вчера с 19:40 до 21:00 на ТЭЦ-5 на энергоблоке № 6 растапливали котёл. «Выход чёрного дыма возможен в начальный период растопки, затем топочный режим стабилизируется», — сказали в компании.


Напомним, что в прошлый раз новосибирцы обратили внимание на густой чёрный дым из трубы ТЭЦ в августе прошлого года. Тогда дым вырвался из трубы ТЭЦ-2 в Ленинском районе из-за растопки котлов мазутом.

Ксения Евдокимова
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