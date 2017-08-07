Растопили печку: над ТЭЦ-5 поднялся густой чёрный дым

Дым из трубы ТЭЦ-5

Вечером 6 августа жители Новосибирска обратили внимание на густой чёрный дым, идущий из трубы ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.







«ТЭЦ-5 стала регулярно дымить золой. С весны регулярно не работают системы очистки дыма, вместо пара из трубы летит чёрный дым. Раньше такое наблюдалось преимущественно утром и ночью, теперь и днём», — написал в редакцию читатель НГС Виктор.







В АО «СИБЭКО» пояснили, что вчера с 19:40 до 21:00 на ТЭЦ-5 на энергоблоке № 6 растапливали котёл. «Выход чёрного дыма возможен в начальный период растопки, затем топочный режим стабилизируется», — сказали в компании.







Напомним, что в прошлый раз новосибирцы обратили внимание на густой чёрный дым из трубы ТЭЦ в августе прошлого года. Тогда дым вырвался из трубы ТЭЦ-2 в Ленинском районе из-за растопки котлов мазутом.

