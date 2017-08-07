На вокзале Новосибирск-Главный припарковался вагон с врачами
Сегодня, 7 августа, на вокзал Новосибирск-Главный прибыл специальный поезд, в котором каждый желающий может пройти экспресс-тест на ВИЧ.
Специально оборудованный вагон едет через всю страну в составе поезда дальнего следования — от Владивостока до Санкт-Петербурга.
«Проблема ВИЧ — не столько медицинская проблема, сколько проблема социальная. Предупреждение, обучение и профилактика — вот три титана, на которых стоит возможность сохранить количество заболевших. К сожалению, с каждым годом число заболевших увеличивается. Минувший год дал Новосибирской области более 1300 человек, и такие акции, по нашему убеждению, должны нам помочь сдержать это заболевание», — заявил вице-губернатор НСО Александр Титков.
Поезд будет работать в Новосибирске до 9 августа. Как в самом вагоне, так и у вокзала Новосибирск-Главный каждый желающий может сдать экспресс-тест на ВИЧ и проконсультироваться. Ещё один ВИЧ-мобиль работает на пл. Гарина-Михайловского.
Акцию организовали федеральный Минздрав и РЖД. По информации на сайте Министерства здравоохранения России, этот поезд делает остановки «в 24 наиболее поражённых ВИЧ-инфекцией регионах».
В этом году Новосибирская область попала в лидеры по распространению ВИЧ, заявила в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным на середину мая, в НСО было официально зарегистрировано 34 тыс. человек с диагнозом ВИЧ.
В Новосибирске часто проходят акции областного минздрава по экспресс-проверке на ВИЧ. Горожане сдают анализы на главных площадях города и выстраиваются в очереди к ВИЧ-мобилям.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой