На вокзале Новосибирск-Главный припарковался вагон с врачами

Поезд прибыл на вокзал Новосибирск-Главный утром 7 августа

Сегодня, 7 августа, на вокзал Новосибирск-Главный прибыл специальный поезд, в котором каждый желающий может пройти экспресс-тест на ВИЧ.







Специально оборудованный вагон едет через всю страну в составе поезда дальнего следования — от Владивостока до Санкт-Петербурга.





«Проблема ВИЧ — не столько медицинская проблема, сколько проблема социальная. Предупреждение, обучение и профилактика — вот три титана, на которых стоит возможность сохранить количество заболевших. К сожалению, с каждым годом число заболевших увеличивается. Минувший год дал Новосибирской области более 1300 человек, и такие акции, по нашему убеждению, должны нам помочь сдержать это заболевание», — заявил вице-губернатор НСО Александр Титков.





Поезд будет работать в Новосибирске до 9 августа. Как в самом вагоне, так и у вокзала Новосибирск-Главный каждый желающий может сдать экспресс-тест на ВИЧ и проконсультироваться. Ещё один ВИЧ-мобиль работает на пл. Гарина-Михайловского.







Поезд едет из Владивостока в Санкт-Петербург, в Новосибирске он пробудет до 9 августа





Акцию организовали федеральный Минздрав и РЖД. По информации на сайте Министерства здравоохранения России, этот поезд делает остановки «в 24 наиболее поражённых ВИЧ-инфекцией регионах».







Бесплатно провериться на ВИЧ можно и на площади Гарина-Михайловского перед вокзалом





В этом году Новосибирская область попала в лидеры по распространению ВИЧ, заявила в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным на середину мая, в НСО было официально зарегистрировано 34 тыс. человек с диагнозом ВИЧ.







В Новосибирске часто проходят акции областного минздрава по экспресс-проверке на ВИЧ. Горожане сдают анализы на главных площадях города и выстраиваются в очереди к ВИЧ-мобилям.

