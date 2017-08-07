Под Новосибирском нашли огромную усадьбу за 10 миллионов

За такой «сказочный домик» у реки придётся выложить 67 млн руб.

Аналитики N1.RU составили рейтинг новосибирских усадеб — больших участков с домами. Самая просторная из них оказалась одновременно и наиболее дешёвой — она стоит 10 млн руб.





8-квартирный дом площадью 634 кв. м на участке в 6,35 га расположен в Боровом на берегу реки. При этом планировка дома больше напоминает базу отдыха: в каждой из комнат есть небольшая прихожая и санузел. В объявлении также указано, что на участке есть 2-этажный корпус для реконструкции, а на фотографиях виден деревянный городок в старорусском стиле.







На территории самой большой усадьбы оказался 2-этажный корпус неизвестного назначения, который продавец предлагает реконструировать





На полянке в Боровом нашёлся деревянный древнерусский городок





На 2-м месте оказалась усадьба в Ордынском в 150 км от Новосибирска — на участке в 2,2 га с выходом к Обскому морю, пирсом и пляжем. На участке есть большой дом площадью 540 кв. м, летний гостевой домик, баня, большой гараж, дом для прислуги и эллинг для катеров, между зданиями и деревьями проложены дорожки. За огромную территорию у воды и большой дом владелец просит 30 млн руб.





У этого огромного дома не менее большой участок в 2,2 га с собственным причалом





В Речкуновской зоне отдыха за 50 млн руб. выставили на продажу усадьбу с 2-этажным бревенчатым домом в русском стиле на участке соснового бора в 170 соток. Здесь есть выход на пляж, теннисный корт, спортплощадка и детский игровой комплекс. В аквазоне на территории усадьбы можно разводить рыбу, подчёркивает продавец.







Прячущуюся за соснами усадьбу с бревенчатым домом оценили в 50 млн руб.





Здесь есть пруд с мостиком для ныряния и можно разводить рыбу





В доме площадью 960 кв. м — 14 комнат и зимний сад, на который можно любоваться со смотрового балкона внутри дома. Также в коттедже есть помещение под кинотеатр с подиумом, бильярдная и оружейная.







2-м по стоимости в рейтинге оказался дом на Бердском заливе, похожий на маленький замок. Тут есть спуск к воде, беседка посреди искусственного озера и большая детская площадка — продавец называет усадьбу «родовым гнездом».





«Родовое гнездо» с круглыми окошками, озером и выходом к Бердскому заливу оценили в 67 млн руб.





Предыдущие хозяева сделали в доме качественный ремонт и обустроили зал с камином





В доме есть зона отдыха с зимним садом





Самый дорогой вариант усадьбы нашёлся в Заельцовском районе на берегу Оби: дом площадью 535 кв. м на 50 сотках земли оценили в 120 млн руб. У дома есть пункт охраны и видеонаблюдение, над гаражом — зона отдыха с бильярдом и выходом на балкон.







«Средний размер земельного участка, вместе с которым чаще всего продают дом или коттедж в Новосибирске, — 7–9 соток, а в области — около 13 соток, — поделилась руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — С таким участком земли дом в черте Новосибирска можно в среднем купить за 3 млн руб., а коттедж за 8,6 млн руб., а за пределами города на особняк понадобится примерно на миллион меньше».





Новосибирские усадьбы ценятся и на федеральном уровне: недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что город занял 9-е место во всероссийском рейтинге регионов с самыми дорогими коттеджами.