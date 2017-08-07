В Новосибирск придут дожди и арктический холод

В последующие три дня в Новосибирске будут идти умеренные дожди
В последующие три дня в Новосибирске будут идти умеренные дожди

Рабочая неделя в Новосибирске начнётся с дождей и небольшого похолодания.


Синоптики пообещали в ближайшие 3 дня дождливую погоду. «8 августа будут идти умеренные дожди по всей Новосибирской области, в последующие дни дождь будет только в отдельных районах.


В область зашла арктическая холодная система, она пришла с севера, с района Обской губы. В целом карты показывают похолодание до 12 августа»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ синоптик Новосибирского Гидрометцентра Надежда Бабошина.


До середины рабочей недели температура ночью составит +8…+13 градусов, днем +18…+25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, порывы — до 16 м/с. Как отметила Бабошина, по югу области — в Карасуке, Краснозёрском районе — температура будет чуть выше.


Вчера, 6 августа, МЧС по Новосибирской области экстренно сообщило об ухудшающейся погоде на сегодня, 7 августа: в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с. Спасатели посоветовали не отпускать детей на улицу во время сильных ливней и не ставить машины под деревьями.


В начале августа синоптики дали прогноз на месяц — он будет тёплым и дождливым, однако в конце месяца ожидаются заморозки. В третьей декаде августа ночные температуры составят +4…+9 градусов, местами будут заморозки до 0…–2 градусов. 

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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