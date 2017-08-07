«Тойота» сбила 5-летнего мальчика на парковке около ТЦ

Место аварии на парковке ТЦ «Дружба»

За воскресенье, 6 августа, трое детей попали под колёса машин на дорогах Новосибирска.





Одна из аварий случилась в 11:10 на парковке около торгового центра «Дружба» на Гусинобродском шоссе.







«55-летний водитель "Тойоты Короллы", двигавшийся со стороны ул. Доватора в сторону ул. Волочаевская, наехал на 5-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Ребёнок ударился головой — его отвезли в больницу.







Ещё одна авария произошла в 17:50 напротив Детского дома культуры им. Д.Н. Пичугина на ул. Богдана Хмельницкого, 64 в Калининском районе. Около дома столкнулись «Тойота Камри» и «Опель Зафира» — в аварии пострадала 8-летняя пассажирка «Опеля». Девочка ушибла локоть.







Место ДТП на ул. Богдана Хмельницкого отмечено фишкой





Про ещё одного пострадавшего на дороге ребёнка НГС.НОВОСТИ писали вчера: Toyota FunCargo вылетела на тротуар у больницы и сбила 13-летнего мальчика. Сегодня в ГИБДД уточнили, что мальчика госпитализировали с закрытым переломом костей предплечья, тупой травмой живота и многочисленными ссадинами.







Место аварии на ул. Софийской



