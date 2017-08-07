«Тойота» сбила 5-летнего мальчика на парковке около ТЦ

Место аварии на парковке ТЦ «Дружба»
Место аварии на парковке ТЦ «Дружба»

За воскресенье, 6 августа, трое детей попали под колёса машин на дорогах Новосибирска.


Одна из аварий случилась в 11:10 на парковке около торгового центра «Дружба» на Гусинобродском шоссе.


«55-летний водитель "Тойоты Короллы", двигавшийся со стороны ул. Доватора в сторону ул. Волочаевская, наехал на 5-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Ребёнок ударился головой — его отвезли в больницу.


Ещё одна авария произошла в 17:50 напротив Детского дома культуры им. Д.Н. Пичугина на ул. Богдана Хмельницкого, 64 в Калининском районе. Около дома столкнулись «Тойота Камри» и «Опель Зафира» — в аварии пострадала 8-летняя пассажирка «Опеля». Девочка ушибла локоть.


Место ДТП на ул. Богдана Хмельницкого отмечено фишкой
Место ДТП на ул. Богдана Хмельницкого отмечено фишкой


Про ещё одного пострадавшего на дороге ребёнка НГС.НОВОСТИ писали вчера: Toyota FunCargo вылетела на тротуар у больницы и сбила 13-летнего мальчика. Сегодня в ГИБДД уточнили, что мальчика госпитализировали с закрытым переломом костей предплечья, тупой травмой живота и многочисленными ссадинами.


Место аварии на ул. Софийской
Место аварии на ул. Софийской


Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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