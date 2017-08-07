Улицу с постоянными пробками сузили на 2 недели

Ремонт аварийной теплотрассы закончат к 20 августа

Проезжая часть ул. Фабричной в Новосибирске стала уже на 5 метров — энергетики начали ремонтировать теплотрассу.







«С 7 августа ограничено движение транспорта по ул. Фабричной в районе дома № 19"в", проезжая часть сужена на пять метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в департаменте транспорта мэрии.







Ремонт теплотрассы планируют закончить 20 августа.







Место сужения улицы отмечено красным





За лето из-за аварий на теплотрассе энергетики уже сужали ул. Фабричную. Например, в мае проезжая часть в районе дома на Фабричной, 12 становилась меньше на 4 метра.