С крыши бизнес-центра на Советской на прохожих сошёл камнепад

Сейчас рядом со зданием лежат только мелкие куски штукатурки

Со здания бизнес-центра в НИИКЭ (Научно-исследовательский институт комплектного электропривода) на ул. Советской, 37 посыпалась штукатурка и камни.





Об этом редакции НГС.НОВОСТИ рассказала читательница, представившаяся Еленой. «В субботу, 5 августа, проходила и увидела, как с крыши здания упали камни и куски штукатурки размером с два кулака — они едва не угодили на голову семейной паре с ребёнком. В воскресенье камни продолжали лежать. Я обратилась к вахтёру, сказала, что что-то нужно сделать, потому что ходить рядом со зданием опасно, нужно огородить и сообщить руководству», — описала увиденное женщина.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал рядом со зданием утром 7 августа и увидел на тротуаре только мелкие куски штукатурки.





В НИИКЭ корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что знают о проблеме и выясняют причину обрушения.





«Вроде никаких работ на здании не проводилось. Единственное, возможно, это [вылетело] из швов между плитами», — пояснил инженер НИИКЭ.







Весной новосибирцы заметили обрушение фасада здания и на пл. Калинина. По адресу Красный проспект, 157 осыпался балкон дома. По счастливой случайности тогда тоже никто не пострадал.