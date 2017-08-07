В озере парка в Кольцово утонул мужчина

Мужчина утонул в озере, расположенном в парке посёлка Кольцово

Днём 6 августа в парке рабочего посёлка Кольцово в озере утонул мужчина.







«Вчера по заявке отдела полиции водолазы бердского поисково-спасательного отряда извлекли тело мужчины, информации о нём пока нет. Тело было передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств гибели и проведения экспертизы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте», происшествие случилось около 12:30 — двое мужчин прыгнули с берега в воду, один из них утонул в 3 метрах от берега.





По словам очевидцев, спасателям удалось вытащить тело мужчины в 16:00 — всё время, которое тело погибшего находилось в воде, в озере купались посетители парка.







На озере в парке установлена табличка «Купание запрещено».





На прошлой неделе утонул другой житель Кольцово — он уехал на Алтай в отпуск вместе с родственниками и пропал во время прогулки у реки. Следователи Республики Алтай предполагают, что 44-летний работник научного центра «Вектор» Алексей Евдокимов утонул в реке Чулышман недалеко от посёлка Балыкча.