«С хорошим настроением»: сибирячка сняла видео о самолётах и счастливых горожанах

Группа «Открытое небо» на Як-52
Группа «Открытое небо» на Як-52

Жительница Новосибирска сняла позитивное видео о зрителях авиашоу в Мочище.


Видео в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала начинающий видеооператор Юлия Вакурина. Женщина рассказала, что на авиашоу в Мочище была в первый раз, ей всё очень понравилось, и она решила смонтировать «видео с хорошим настроением».


«Я хотела настроение передать и атмосферу праздника, что людям нравится и весело. Авиации маловато получилось, больше людей», — рассказала Юлия Вакурина.



Вчера, 6 августа, в Мочище прошло самое массовое и зрелищное авиашоу, которое в этом году получило название «Взлетай, мой край родной!». НГС.НОВОСТИ собрали для вас 15 лучших фото с красивыми девушками и невероятными трюками пилотов.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Видео Юлии Вакуриной

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