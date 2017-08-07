«С хорошим настроением»: сибирячка сняла видео о самолётах и счастливых горожанах
Жительница Новосибирска сняла позитивное видео о зрителях авиашоу в Мочище.
Видео в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала начинающий видеооператор Юлия Вакурина. Женщина рассказала, что на авиашоу в Мочище была в первый раз, ей всё очень понравилось, и она решила смонтировать «видео с хорошим настроением».
«Я хотела настроение передать и атмосферу праздника, что людям нравится и весело. Авиации маловато получилось, больше людей», — рассказала Юлия Вакурина.
Вчера, 6 августа, в Мочище прошло самое массовое и зрелищное авиашоу, которое в этом году получило название «Взлетай, мой край родной!». НГС.НОВОСТИ собрали для вас 15 лучших фото с красивыми девушками и невероятными трюками пилотов.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео Юлии Вакуриной