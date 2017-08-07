Мотоциклист лоб в лоб столкнулся с «Ниссаном» на Шлюзе

Место аварии на ул. Балтийской

Вечером 6 августа в микрорайоне Шлюз в Новосибирске лоб в лоб столкнулись Nissan и мотоцикл.





«На ул. Балтийская в районе дома № 33 произошло лобовое столкновение мотоцикла и белого седана Nissan», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в своей группе в соцсети.







Судя по фото с места происшествия, у «Ниссана» оказалась разбита передняя часть с правой стороны. Очевидцы аварии в соцсетях сообщают, что мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали с различными травмами.







Дополнение: В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что за рулём «Ниссана Пульсар» был 22-летний водитель, а за рулём мотоцикла — 32-летний.





В аварии пострадали водитель мотоцикла — у него гематома правого бедра — и его 29-летняя жена, пассажирка мотоцикла — у неё закрытый перелом лонной и седалищной кости. Женщину госпитализировали, а водителя мотоцикла уже отпустили домой.







«Водитель "Ниссана" пропустил встречную машину, мотоцикл выехал из-за неё», — пересказали в ГИБДД объяснение водителя «Ниссана».







Напомним, одна из самых страшных аварий с участием мотоциклиста случилась месяц назад на ул. Петухова. Тогда мотоцикл на скорости врезался в бок встречного Nissan Teana, который поворачивал налево. Водитель мотоцикла погиб на месте.

