В Hyundai Solaris вставили дизель

Компания Hyundai оснастила дизельным мотором модель Solaris на индийском рынке, которая продается там под именем Verna.





По данным производителя, автомобиль получил дизель CRDi объемом 1,6 литра мощностью 128 л.с. Кроме дизеля предлагаются и бензиновый мотор 123-сильный двигатель Dual VTVT объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с. Модель оснащается механикой или 6-скоростной автоматической КП.





О продажах дизельного Solaris в России пока не сообщается.







