«Это была великая эпоха»: новосибирцы сняли о барахолке фильм со знаменитым актёром

Съёмки фильма «Гусинка» подошли к концу
Съёмки фильма «Гусинка» подошли к концу

В Новосибирске заканчиваются съёмки фильма о барахолке на Гусинобродском шоссе — кинолента охватит период с 1970-х годов по наши дни и расскажет о «великой эпохе» рынка. В главной роли «нового русского» снялся артист театра и кино родом из Новосибирска Алексей Маклаков.


«Идея фильма — просто рассказать о той великой эпохе, которая была у всех нас. О временах, когда зарождались рыночные отношения на территории Новосибирска и всей Сибири. Это была определённая Мекка торговая — и история города неразрывно связана с историей барахолки.


Авторы посвятили киноленту «великой эпохе» Гусинобродского рынка
Авторы посвятили киноленту «великой эпохе» Гусинобродского рынка


Мы не боимся ворошить золу прошлого и прежде всего рассматриваем философию социального явления — что такое барахолка», — рассказал НГС.НОВОСТИ режиссёр Дамир Касимов, руководитель общества защиты памяти «Мелодия жизни». Сценаристом фильма под рабочим названием «Гусинка» стал Пётр Дикарев, известный новосибирцам по полицейской драме о жизни инспекторов «Неустранимые противоречия»


В главной роли — бывший новосибирец Алексей Маклаков
В главной роли — бывший новосибирец Алексей Маклаков


Фильм — документальный с элементами художественного, в нём рассказывается о жизни барахолки с 1970-х годов по наши дни. Кроме воспоминаний реальных продавцов барахолки в нём есть сюжет и актёрская игра — главную роль сыграл популярный актёр Алексей Маклаков, уроженец Новосибирска. 


«Он играет “нового русского” — есть сцена, к нему за долгом приезжают вышибалы, и он реагирует соответствующим образом, с пистолетом в руках», — объяснил режиссёр.


Маклаков играет «нового русского»
Маклаков играет «нового русского»


Съёмки проходили на территории бывшей барахолки, а также в торговых комплексах «Невский» и «Восток», куда переехали продавцы после закрытия Гусинобродского рынка. По планам авторов, фильм выйдет уже в этом году. Его бюджет не раскрывается — коммерческая тайна, добавил Дамир Касимов. 


По задумке авторов, фильм о барахолке выйдет в 2017 году
По задумке авторов, фильм о барахолке выйдет в 2017 году


Легендарная барахолка закрылась в октябре 2015 года — несмотря на обещания властей покончить с вещевым рынком на улице, для многих торговцев это стало шокирующим известием

Мария Морсина
Фото Оксаны Козыревой

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