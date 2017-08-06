Срочно от МЧС: на Новосибирск надвигаются грозовые ливни с сильным ветром

Завтра в Новосибирске будут грозовые ливни и сильный ветер, обещают спасатели

МЧС по Новосибирской области экстренно сообщило об ухудшающейся погоде на завтра, 7 августа: в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с.





Завтра, 7 августа, в Новосибирске и области ожидаются дожди (местами сильные), ливни, грозы, град, а ветер усилится по области до 18-23 м/с, сообщается на сайте МЧС НСО. По информации спасателей, из-за погоды в городе могут обрываться линии связи и электропередач и обрушиться кровли со зданий.







«ГУ МЧС Новосибирской области во время сильных порывов ветра рекомендует находиться внутри зданий, а находясь на улице, держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев. Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты», — предостерегает ведомство.







Спасатели посоветовали не отпускать детей на улицы во время завтрашних ливней, а автомобилистам, по мнению МЧС, нужно уберечь машины от парковки под деревьями.







«Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы мэрии напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций в Новосибирске нужно звонить по телефону 051», — добавили в МЧС.







Этим летом Новосибирск часто попадал под проливные дожди с грозами: они топили улицы и устраивали настоящие водопады, а сильный ветер легко срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнем.

