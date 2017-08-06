Чапля в беде: новосибирцы спасли грустную маленькую цаплю

Чапля приехала делать рентген
Чапля приехала делать рентген

Новосибирский центр реабилитации хищных птиц впервые спас серую цаплю — птенец истощён и травмирован; волонтёры ждут помощи от горожан. 


«Она стукнулась сильно, в связи с чем у неё не работают лапы. И истощение крайнее — она очень "сухая" была», — рассказали НГС.НОВОСТИ в центре реабилитации хищных птиц. Птенца нашли у реки в черте Новосибирска.


Серую цаплю назвали Чаплей — и сделали птице рентген в ветеринарной клинике. Сейчас Чапля живёт дома у волонтёров — пока она не может ходить и сидит в гнезде, но позже сможет находиться на большой огороженной территории с бассейном.


Птенец очень истощён
Птенец очень истощён


«Нам очень часто звонят [по поводу цапель], но у нас не было в принципе возможности им помогать. Мы содержимся на благотворительные пожертвования от волонтёров. И всегда нуждаемся в финансовой помощи на лечение травмированных хищных (и не только) птиц», — отметили в центре.


По информации координаторов, зоопарки не примут птицу, так что единственный вариант — вылечить Чаплю и отпустить на волю.


Центр реабилитации хищных птиц часто делится историями своих подопечных. Например, в июле дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском — и принесла волонтёрам

Мария Морсина
Фото vk.com/birds54

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