Чапля в беде: новосибирцы спасли грустную маленькую цаплю

Чапля приехала делать рентген

Новосибирский центр реабилитации хищных птиц впервые спас серую цаплю — птенец истощён и травмирован; волонтёры ждут помощи от горожан.





«Она стукнулась сильно, в связи с чем у неё не работают лапы. И истощение крайнее — она очень "сухая" была», — рассказали НГС.НОВОСТИ в центре реабилитации хищных птиц. Птенца нашли у реки в черте Новосибирска.







Серую цаплю назвали Чаплей — и сделали птице рентген в ветеринарной клинике. Сейчас Чапля живёт дома у волонтёров — пока она не может ходить и сидит в гнезде, но позже сможет находиться на большой огороженной территории с бассейном.







Птенец очень истощён





«Нам очень часто звонят [по поводу цапель], но у нас не было в принципе возможности им помогать. Мы содержимся на благотворительные пожертвования от волонтёров. И всегда нуждаемся в финансовой помощи на лечение травмированных хищных (и не только) птиц», — отметили в центре.







По информации координаторов, зоопарки не примут птицу, так что единственный вариант — вылечить Чаплю и отпустить на волю.







Центр реабилитации хищных птиц часто делится историями своих подопечных. Например, в июле дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском — и принесла волонтёрам.

