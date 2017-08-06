Фоторепортаж: новосибирцы увидели десятки лошадей невероятной красоты
Сегодня на Новосибирском ипподроме на ул. Станционной собрались 70 лошадей — они соревновались на зрелищном конноспортивном празднике, третьем этапе Большого сибирского круга и Кубке губернатора НСО.
В соревнованиях поучаствовали более 70 лошадей разных пород: русской рысистой, орловской и американской стандартбредной пород; 30 лошадей были из других регионов, а 40 — из Новосибирской области, сообщается на официальном сайте Новосибирска. Всего было запланировано 11 заездов.
Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидец, на празднике собралось около 300 зрителей — многие из них, судя по разговорам, хорошо разбирались в конном спорте и лошадях вообще. «Зрелищными были показательные выступления казаков!» — отметила очевидец.
Также лошади показали свои способности в конкуре — умении преодолевать препятствия на определённом маршруте.
Организаторы напомнили, что в этом году впервые в регионе заработал тотализатор, так что любой новосибирец мог сделать ставки и угадать победителя.
«На трибунах ипподрома установлены новые кресла, смонтировано новое ограждение беговой дорожки, а также оборудованы две стоянки для автомобилей зрителей», — заверили на сайте Новосибирска. Кроме того, к соревнованиям на ипподроме установили новые входные ворота.
Общий призовой фонд мероприятия составил 1,2 млн руб., а премия Кубка губернатора Новосибирской области — 250 тыс. руб. (деньги из лимитов министерства сельского хозяйства НСО).
Мария Морсина
Фото Елены Поляковой