Фоторепортаж: новосибирцы увидели десятки лошадей невероятной красоты

На соревнования приехали 70 лучших коней из разных регионов России
На соревнования приехали 70 лучших коней из разных регионов России

Сегодня на Новосибирском ипподроме на ул. Станционной собрались 70 лошадей — они соревновались на зрелищном конноспортивном празднике, третьем этапе Большого сибирского круга и Кубке губернатора НСО. 


Мероприятие проходило до 18:00 на Новосибирском ипподроме
Мероприятие проходило до 18:00 на Новосибирском ипподроме


В соревнованиях поучаствовали более 70 лошадей разных пород: русской рысистой, орловской и американской стандартбредной пород; 30 лошадей были из других регионов, а 40 — из Новосибирской области, сообщается на официальном сайте Новосибирска. Всего было запланировано 11 заездов. 


Породы лошадей были разными — как и города, откуда они прибыли
Породы лошадей были разными — как и города, откуда они прибыли


40 лошадей-участников — из Новосибирской области
40 лошадей-участников — из Новосибирской области


Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидец, на празднике собралось около 300 зрителей — многие из них, судя по разговорам, хорошо разбирались в конном спорте и лошадях вообще. «Зрелищными были показательные выступления казаков!» — отметила очевидец. 


За красотой и умениями лошадей следили около 300 человек
За красотой и умениями лошадей следили около 300 человек


Зрелищными оказались показательные выступления казаков
Зрелищными оказались показательные выступления казаков


Всадникам тоже пришлось непросто
Всадникам тоже пришлось непросто


Участникам конноспортивного праздника повезло с погодой
Участникам конноспортивного праздника повезло с погодой


В этом году также заработал тотализатор — и любой мог угадать, какая лошадь выиграет
В этом году также заработал тотализатор — и любой мог угадать, какая лошадь выиграет


Также лошади показали свои способности в конкуре — умении преодолевать препятствия на определённом маршруте. 


Зрители конного шоу
Зрители конного шоу


Призовой фонд мероприятия составил 1,2 млн руб.
Призовой фонд мероприятия составил 1,2 млн руб.


Организаторы напомнили, что в этом году впервые в регионе заработал тотализатор, так что любой новосибирец мог сделать ставки и угадать победителя


Сфотографироваться вместе с лошадьми-участниками праздника было нельзя, но самих коней снимать никто не запрещал 
Сфотографироваться вместе с лошадьми-участниками праздника было нельзя, но самих коней снимать никто не запрещал 


«На трибунах ипподрома установлены новые кресла, смонтировано новое ограждение беговой дорожки, а также оборудованы две стоянки для автомобилей зрителей», — заверили на сайте Новосибирска. Кроме того, к соревнованиям на ипподроме установили новые входные ворота. 


Вход на праздник был бесплатным
Вход на праздник был бесплатным


Пони тоже продемонстрировали умения и красивую внешность
Пони тоже продемонстрировали умения и красивую внешность


Спонсором праздника стало министерство сельского хозяйства НСО
Спонсором праздника стало министерство сельского хозяйства НСО


Общий призовой фонд мероприятия составил 1,2 млн руб., а премия Кубка губернатора Новосибирской области — 250 тыс. руб. (деньги из лимитов министерства сельского хозяйства НСО). 

Мария Морсина
Фото Елены Поляковой

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