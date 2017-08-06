Зрители авиашоу в Мочище попали в серьёзные пробки

Тысячи зрителей встали в пробки после завершения шоу
Тысячи зрителей встали в пробки после завершения шоу

На аэродроме Мочище завершилось зрелищное авиашоу «Взлетай, мой край родной!» — но теперь автомобилисты вынуждены стоять в пробках на Северном объезде. 


Самое массовое авиашоу Новосибирска проходило сегодня на аэродроме Мочище с утра 6 августа. Оно закончилось около 15 часов — и зрители отправились домой на автомобилях и электричках.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на Северном объезде, Восточном шоссе и Пашинском шоссе скорость движения всё ещё не превышает 10 км/ч. 


При этом электричка от аэродрома идёт до железнодорожного вокзала практически пустой, сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ. Хотя некоторым автомобилистам повезло больше. «Мы довольно быстро выехали, минут 40 до "Родников»", — рассказала читательница. 


Шоу закончилось в 15:00, но пробки всё не заканчиваются, сообщают очевидцы
Шоу закончилось в 15:00, но пробки всё не заканчиваются, сообщают очевидцы


Зрители авиашоу увидели вертолёты, ретросамолёты, выступления парашютистов и мотопланеристов, а в финале — трюки пилотажной группы «Русь». НГС.НОВОСТИ вели трансляцию зрелищного шоу в режиме онлайн — невероятные фотографии и видео от наших читателей можно увидеть здесь.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/maps

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