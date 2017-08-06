Тысячи горожан и Человек-Пружина пришли поздравить дельфинов с первым годом жизни в Новосибирске

Дельфинарий пригласил всех желающих на свой день рождения
Дельфинарий пригласил всех желающих на свой день рождения

Сегодня, 6 августа, новосибирский дельфинарий устроил бесплатный праздник в честь своего первого дня рождения — по подсчётам организаторов, на него пришли более 3 тыс. горожан. 


«Пришли семьи, пришли дети, многие — с зоопарка, получился семейный праздник», — рассказали в пресс-службе дельфинария. По данным организаторов, с начала праздника на него прибыли более 3 тыс. горожан — а сам день рождения продлится до вечера.


Весь день у дельфинария работают аниматоры 
Весь день у дельфинария работают аниматоры 


Вход на праздник бесплатный
Вход на праздник бесплатный


На торжество пришли тысячи новосибирцев, подсчитали организаторы
На торжество пришли тысячи новосибирцев, подсчитали организаторы


С детьми играют мимы и аниматоры — они устроили шоу мыльных пузырей и научную лекцию. Также недавно на празднике оказался Человек-Пружина, отметили в пресс-службе. В 16:00 начинается концерт детских коллективов, затем выступит новосибирская поп-группа «Проверено», а в 19:00 организаторы обещают дискотеку от артистов «Красного Факела» Сергей БогомоLove и Алекс Twitter. 


Дельфинарий открылся 2 августа 2016 года
Дельфинарий открылся 2 августа 2016 года


Поздравить дельфинов пришли нарядные новосибирцы
Поздравить дельфинов пришли нарядные новосибирцы


Вход на праздник бесплатный, но за билет в сам дельфинарий придётся заплатить — хотя, по информации организаторов, цены снижены в честь дня рождения. 



Запуск дельфинария в Новосибирске обсуждался несколько лет, но его строительство периодически тормозилось. В итоге Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» открылся у новосибирского зоопарка 2 августа 2016 года.  


С момента открытия в «Дельфинии» часто появлялись новые животные — и не только дельфины. Одной из последних жительниц стала северный морской лев Ляля. Нового артиста руководство скрывало полгода. Также появился специальный центр плавания с дельфинами: для этого в Новосибирск из Крыма привезли трёх молодых афалин, которым дали человеческие имена.


Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило тоже запланировал отпраздновать юбилей — праздник состоится в конце августа. Ранее стало известно, что на свой день рождения зоопарк потратит 4,5 млн руб.  

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова
Видео предоставлено пресс-службой дельфинария

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