Опрокинувшаяся «Тойота» сбила 13-летнего мальчика на тротуаре у больницы

Молодая водитель минивэна не справилась с управлением и наехала на 13-летнего пешехода — машина опрокинулась
Молодая водитель минивэна не справилась с управлением и наехала на 13-летнего пешехода — машина опрокинулась

Сегодня днём Toyota FunCargo вылетела на тротуар у остановки «Больница» в микрорайоне «ОбьГЭС» и сбила 13-летнего мальчика; он госпитализирован с тяжёлыми травмами. 


Авария произошла сегодня в 12:20 недалеко от городской больницы № 3 — 27-летняя девушка за рулём минивэна Toyota FunCargo не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где наехала на 13-летнего пешехода, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


«13-летний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами. Машина опрокинулась. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины ДТП», — сказали в полиции.


Очевидец же сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте», что вместе со сбитым подростком находились его мать и маленький брат. «Ярко выражен и виден перелом левого запястья, после осмотра врача обнаружили боли в грудной клетке, в остальном мальчик говорил, что больше ничего не беспокоит», — отметил новосибирец, который помогал подростку оправиться после ДТП.


Этим летом уже случались аварии, в которых сбивали детей. Неделю назад в новосибирском Академгородке мотоциклист сбил подростка на пешеходном переходе, а после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший сломал кисть и получил множество ссадин.  

Мария Морсина
Фото vk.com/act54

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