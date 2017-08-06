Лопнуло лобовое стекло: рейс во Вьетнам из Новосибирска отложили на 13 часов

Пассажиры рейса KAR 2537 «Новосибирск – Камрань» ждут автобусов в гостиницу
Пассажиры рейса KAR 2537 «Новосибирск – Камрань» ждут автобусов в гостиницу

Пассажирам сегодняшнего рейса из Толмачёво во Вьетнам пришлось задержаться в Новосибирске на 13 часов — самолёту Boeing 767 должны заменить лопнувшее стекло. 


По расписанию самолёт рейса «Новосибирск – Камрань» авиакомпании Pegas Fly должен был вылететь 6 августа в 10:45, но в итоге вылетит в 00:00, сообщает онлайн-табло аэропорта Толмачёво.


«Мы уже прошли паспортный контроль, таможню, сидели и ждали. Сначала [объявили] задержку рейса до 14:00, а позже объявили — что до 21:00, потом — до 0:00. Причина — что лопнуло стекло второго пилота, [говорили] представители авиакомпании. 


Тому, кто хочет, предоставляют автобусы, авиакомпания размещает в гостинице, обратно, соответственно, тоже будет доставлять [в аэропорт]», — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир рейса Андрей Узлов, который летит во Вьетнам с семьёй.


В справочной Толмачёво лаконично сообщили, что причина задержки — «подготовка самолёта». Корреспондент НГС.НОВОСТИ дозвонилась до представителей авиакомпании Pegas Fly, представившись знакомой пассажира. 


«Самолёт прилетел — у него лопнуло лобовое стекло, ждём стекло», — подтвердили в авиакомпании, добавив, что туристов отправили в Gorsky City Hotel, где бесплатно разместили.


Пассажир добавил, что на рейс зарегистрировалось более 200 человек — многие из соседних городов: Томск, Барнаул, Кемерово и т.д.


В конце июля новосибирские туристы, наоборот, не могли попасть в родной город — они прождали вылета из Антальи 15 часов. Тогда же в новосибирском аэропорту был задержан и вылет рейса в Турцию.  

Мария Морсина
Фото Данила Узлова

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