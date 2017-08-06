Пошли на обгон: шестеро новосибирцев оказались быстрее тысяч спортсменов

Новосибирец Игорь Максимов — один из победителей 
Новосибирец Игорь Максимов — один из победителей 

Трое новосибирских спортсменов показали лучшие результаты на 28-м Сибирском международном марафоне, который прошёл в Омске 5 августа.


Сибирский международный марафон открыл программу празднования Дня города 5 августа: в забегах по центру города приняли участие 5558 спортсменов из 23 государств и 36 регионов РФ, сообщили в официальной группе министерства спорта Омской области «ВКонтакте».


Триумфальную победу на главной дистанции в 42,195 км одержали Андрей Лейман из Краснодара (2 часа 18 минут 58 секунд) и Ирина Юманова из Республики Чувашия (2 часа 39 минут 20 секунд). На этой же дистанции бежали новосибирские спортсмены: Юрий Тарасов пробежал дистанцию за 2 часа 33 минуты 35 секунд, Наталья Тарасова — за 2 часа 45 минут 22 секунды, а Александра Каланова — за 2 часа 54 минуты 32 секунды. 


В забегах участвовало 5,5 тыс. спорстменов
В забегах участвовало 5,5 тыс. спорстменов


Победителем на дистанции 21,1 км среди мужчин стал новосибирец Игорь Максимов с результатом 1 час 7 минут 2 секунды. Он пояснил НГС.НОВОСТИ, что вместе с ним дистанцию бежали около 500 человек. 


«Но соперников только несколько было сильных», — отметил Игорь. О себе он рассказал, что ему 25 лет и он учится в магистратуре НГТУ. 


Бегом начал заниматься ещё в школе — и продолжает до сих пор. Кроме марафона в Омске, спортсмен участвовал ранее в полумарафоне им. Раевича в Новосибирске.


Новосибирцам досталось ещё несколько побед: Елена Седова пробежала дистанцию в 21,1 км за 1 час 14 минут 32 секунды, а Алексей Викулов преодолел 10 км за 30 минут 24 секунды.


Ранее в Новосибирске прошёл ещё один зрелищный забег: 2 тысячи горожан пробежали по перекрытым улицам за звание столицы.  

Мария Морсина
Фото предоставлено Игорем Максимовым, vk.com/minsportomsk

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