Пошли на обгон: шестеро новосибирцев оказались быстрее тысяч спортсменов

Новосибирец Игорь Максимов — один из победителей

Трое новосибирских спортсменов показали лучшие результаты на 28-м Сибирском международном марафоне, который прошёл в Омске 5 августа.





Сибирский международный марафон открыл программу празднования Дня города 5 августа: в забегах по центру города приняли участие 5558 спортсменов из 23 государств и 36 регионов РФ, сообщили в официальной группе министерства спорта Омской области «ВКонтакте».







Триумфальную победу на главной дистанции в 42,195 км одержали Андрей Лейман из Краснодара (2 часа 18 минут 58 секунд) и Ирина Юманова из Республики Чувашия (2 часа 39 минут 20 секунд). На этой же дистанции бежали новосибирские спортсмены: Юрий Тарасов пробежал дистанцию за 2 часа 33 минуты 35 секунд, Наталья Тарасова — за 2 часа 45 минут 22 секунды, а Александра Каланова — за 2 часа 54 минуты 32 секунды.





В забегах участвовало 5,5 тыс. спорстменов





Победителем на дистанции 21,1 км среди мужчин стал новосибирец Игорь Максимов с результатом 1 час 7 минут 2 секунды. Он пояснил НГС.НОВОСТИ, что вместе с ним дистанцию бежали около 500 человек.







«Но соперников только несколько было сильных», — отметил Игорь. О себе он рассказал, что ему 25 лет и он учится в магистратуре НГТУ.





Бегом начал заниматься ещё в школе — и продолжает до сих пор. Кроме марафона в Омске, спортсмен участвовал ранее в полумарафоне им. Раевича в Новосибирске.







Новосибирцам досталось ещё несколько побед: Елена Седова пробежала дистанцию в 21,1 км за 1 час 14 минут 32 секунды, а Алексей Викулов преодолел 10 км за 30 минут 24 секунды.







Ранее в Новосибирске прошёл ещё один зрелищный забег: 2 тысячи горожан пробежали по перекрытым улицам за звание столицы.