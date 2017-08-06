Велосипедист погиб под колёсами длинномера Howo

В аварии погиб 43-летний велосипедист

Вечером 5 августа в Первомайском районе произошла смертельная авария — длинномер Howo наехал на 43-летнего велосипедиста, от полученных травм мужчина скончался на месте.





По информации сайта ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 20:00. Howo ехал со стороны ул. Лесосечной в сторону ул. Одоевского и около остановки «Светлая» на Старом шоссе длинномер наехал на 43-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении, сообщили сегодня в полиции.







«В результате ДТП 43-летний житель Советского района от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ГУ МВД.







Очевидцы в соцсетях обсуждают аварию — по информации одного из них, на момент аварии велосипедист был в наушниках. «Он вильнул влево прям перед грузовиком, тот просто ехал прямо», — написал новосибирец.







Этим летом машины за один день сбили двоих подростков на велосипедах — ДТП случились на крупных магистралях города. Велосипедисты получили травмы и ссадины.