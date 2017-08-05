Новосибирец снял репетицию авиашоу у себя на даче

Над аэродромом Мочище целый день кружат самолёты

Читатель НГС запечатлел на видео тренировочные полёты пилотажных групп, которые 6 августа примут участие в авиашоу на аэродроме Мочище.







По словам новосибирца, представившегося Романом, его дача находится в садовом товариществе «Модельер» - примерно в километре от аэродрома Мочище. Поэтому семья каждый год приезжает сюда ещё накануне авиашоу. Во-первых, для того чтобы утром не стоять в пробках, а спокойно дойти пешком до аэродрома. А во-вторых, чтобы посмотреть репетицию авиашоу.







«Практика показывает, что есть смысл ехать в субботу, потому что они летают гораздо дольше, у них репетиция в два, в три раза больше, чем само авиашоу. Видно, что идёт отработка трюков, например, завтра будет один какой-то трюк, а сейчас его можно увидеть, допустим, шесть раз. Конечно, на площадке всё будет совсем по-другому смотреться, но всё равно с расстояния километр всё выглядит очень неплохо», - рассказал очевидец.







По его словам, пилотажные группы начали тренироваться ещё с утра и продолжают репетиции до сих пор. Например, недавно над станцией Мочище летали «рыжие самолёты», которые делали мёртвые петли с отключением двигателя.



























Праздник на аэродроме Мочище начнётся завтра в 9:00. Ожидается, что всего в нём примут участие около 80 самолётов, в том числе редкий пассажирский ретро-самолёт «Дуглас». Организаторы рассчитывают на то, что авиашоу соберёт около 50 тыс. зрителей. Ради них власти пустят до станции Мочище дополнительные автобусы и электрички.







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