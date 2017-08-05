На трассе опрокинулся «Форд» с девушкой за рулём: погибли два пассажира

28-летняя девушка не справилась с управлением: фото с места аварии
28-летняя девушка не справилась с управлением: фото с места аварии

Днём 5 августа на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла смертельная авария: погибли мужчина и женщина из опрокинувшегося «Форда».


Авария случилась в 16:40 на 10-м километре автодороги К-17р. По предварительным данным, 28-летняя девушка-водитель «Форд Фокуса» не справилась с управлением. Это привело к тому, что автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Скорая помощь» увезла с места аварии 2 пассажиров «Форда» – 52-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Позже они оба умерли в больнице. Водитель и ещё один, 28-летний, пассажир в ДТП не пострадали. Все они — жители Новосибирска, уточнили в полиции.


«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии», - добавили в полицейском ведомстве.


В июне похожее ДТП произошло на ул. Ипподромской в Новосибирске: «Тойота Марк-2» перевернулась на крышу и врезалась в столб. Погибла 26-летняя супруга водителя. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по НСО

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