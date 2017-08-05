На трассе опрокинулся «Форд» с девушкой за рулём: погибли два пассажира

28-летняя девушка не справилась с управлением: фото с места аварии

Днём 5 августа на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла смертельная авария: погибли мужчина и женщина из опрокинувшегося «Форда».





Авария случилась в 16:40 на 10-м километре автодороги К-17р. По предварительным данным, 28-летняя девушка-водитель «Форд Фокуса» не справилась с управлением. Это привело к тому, что автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





«Скорая помощь» увезла с места аварии 2 пассажиров «Форда» – 52-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Позже они оба умерли в больнице. Водитель и ещё один, 28-летний, пассажир в ДТП не пострадали. Все они — жители Новосибирска, уточнили в полиции.





«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии», - добавили в полицейском ведомстве.





В июне похожее ДТП произошло на ул. Ипподромской в Новосибирске: «Тойота Марк-2» перевернулась на крышу и врезалась в столб. Погибла 26-летняя супруга водителя.