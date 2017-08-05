Тысячи новосибирцев обсыпались разноцветными красками на стадионе «Заря»

Разноцветные краски легко отстирываются с одежды
Разноцветные краски легко отстирываются с одежды

Сегодня, 5 августа, на новосибирском стадионе «Заря» стартовал Всероссийский фестиваль красок, который продлится два дня.


«Это такое яркое, красочное событие, которое позволяет нам взглянуть на мир немножко иначе, под другим углом и раскраситься во все цвета радуги. За фестиваль мы успеваем сделать 4 массовых залпа — это когда под счёт ребята все вместе выпрыгивают и выкидывают краски, которые заранее запасли. Некоторые обкидываются сами по себе, бегают друг от друга. Это достаточно весело, интересно и очень нравится молодёжи», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов фестиваля, участница санкт-петербургского арт-проекта «Вместе Зажигаем» Евгения Малинина.


По её словам, разноцветные краски, которые продаются на фестивале, сертифицированы, безвредны и легко отстирываются в холодной воде. 


«Я на фестивалях всё время в белом поло. Я в нём уже фестивалю 3 месяца, соответственно, порядка 30 фестивалей у меня уже прошло, но оно у меня по-прежнему белоснежное. Я его стираю с обычным порошком в обычной стиральной машинке», — поделилась опытом Евгения Малинина.


По оценке организаторов, в первый день в фестивале красок приняли участие около 2 тыс. новосибирцев. Второй этап начнётся завтра на стадионе «Заря» в 14:00. Пакетик с краской стоит 150 руб.


Красочный праздник продлится два дня
Красочный праздник продлится два дня


Это не единственный фестиваль, который привезли в Новосибирск участники арт-проекта «Вместе Зажигаем». Также они организовали массовый запуск светящихся шариков в Берёзовой роще. Вчера в этой акции поучаствовали около 400 горожан.


Фестивали красок проходят в Новосибирске достаточно часто, причём разные организаторы стараются придумывать для этих мероприятий свои отличительные черты. Например, в середине июня на стадионе «Спартак» тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага. А в июле в аэропорту Северный новосибирцы обсыпали окружающих не только красками, но и блёстками.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Евгенией Малининой

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