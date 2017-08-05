Рванувшие на пляжную вечеринку водители встали в огромные пробки на Шлюзе

Машины буквально ползут по Шлюзу — скорость потока на ул. Русской упала до 2 км/ч

Новосибирцы жалуются на огромные пробки, растянувшие по Советскому району из-за фестиваля «Электронный берег», который проходит на пляже «Звезда».





«Пробки нереальные в обе стороны, ни одного гаишника, от Краснообска до "Звезды" ехали 3,5 часа», — сообщил в редакцию один из читателей НГС.НОВОСТИ.







По словам водителя, обычно при средней загруженности дорог этот путь занимает у него около 25 минут.







Как пояснил очевидец, самые жёсткие пробки образовались в микрорайоне «Шлюз» и на перекрёстке ул. Русской, Бердского шоссе и Бердского тупика, который ведёт к пляжу «Звезда». «Там вообще кошмар. Машины кипят!» — описал ситуацию водитель.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость на некоторых участках ул. Русской упала до 2–5 км/ч. На Бердском шоссе недалеко от перекрёстка с Университетским проспектом произошло ДТП.







В целом к 16:35 пробки в Новосибирске оценивались на 2 балла









В эту субботу пляж «Звезда» — главное место отдыха новосибирцев: сегодня там целый день идёт фестиваль «Электронный берег». НГС ведёт прямую трансляцию с места событий. Следите за обновлениями и ищите себя на фото!

