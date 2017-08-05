Пьяный мотоциклист взял на таран бутик элитных часов в центре города

От удара стеклянные двери разбились вдребезги

Ночью 5 августа 30-летний мужчина на мотоцикле врезался в стеклянные двери бутика дорогих часов на ул. Ленина.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте происшествия уже днём. Дверь бутика оказалась разбита, на полу валялись осколки стекла.







Как рассказал сотрудник бутика Данил Ягодин, около 3 часов ночи знакомый сообщил ему о мотоциклисте, который въехал в двери салона.







«Я подъехал и наблюдаю такую картину: много народу, стоит мотоцикл, нету стекла. Как мне рассказали, мотоцикл вообще был внутри [бутика], и человек просто через руль перелетел. До этого я был в центре и видел, как он выпивал, гарцевал тут, катался по тротуару… Как я понял со слов других, до приезда полиции его держали охранники универсама. Они сразу нажали тревожную кнопку, приехала группа быстрого реагирования, а я подъехал уже вместе с ДПС. Мотоцикл вроде как на эвакуаторе увезли, повреждения у него не особо сильные, пластик только сломался», — описал ситуацию Данил Ягодин.







По его словам, из-за ночного происшествия бутик пока не работает: сотрудникам предстоит заменить разбитую дверь. «Сумма ущерба, я думаю, не меньше 150–200 тыс. руб., потому что всё делалось на заказ», — пояснил представитель бутика.







Как подтвердили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ночью инспекторы ГИБДД задержали 30-летнего мотоциклиста, который не справился с управлением и въехал в препятствие на ул. Ленина. В полиции уточнили, что нарушитель был пьян.





«Молодой человек, естественно, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей беседы и выяснения всех обстоятельств», — рассказали в пресс-службе.





Сотрудники бутика оценивают ущерб как минимум в 150 тыс. руб.





По словам очевидцев, мотоцикл сильных повреждений не получил



