Десятки неравнодушных новосибирцев с граблями очистили набережную от мусора

Акция «Блогер против мусора» проходит в Новосибирске уже в пятый раз

Сегодня, 5 августа, в Новосибирске состоялся традиционный субботник «Блогер против мусора»: его участники собрались на Михайловской набережной, чтобы очистить территорию возле реки.





Акция привлекла десятки неравнодушных новосибирцев всех возрастов и специальностей. Многие горожане приходили с детьми. НГС.НОВОСТИ выяснили, что объединило всех этих людей.





«Люди любят оставлять мусор прямо на берегу, кидать за парапет набережной и так далее. А пойму Оби никто не убирает, поэтому периодически появляемся мы (объединение «Блогер против мусора» - А.С.) и исправляем ситуацию. В этом году нас поддерживает 10 новосибирских блогеров, они откликнулись на зов, который мы кинули в социальных сетях. Этот год – год экологии, я думаю, что осенью мы найдем еще какие-нибудь места в городе, где необходимо провести субботник. Мэрия нам помогает с вывозом мусора, предоставляет инвентарь и оказывает большую информационную поддержку», - говорит координатор субботника «Блогер против мусора» Михаил Докукин.





Субботник рассчитан не только на блогеров, но и на всех остальных горожан





«Акция проходит в Новосибирске в пятый раз. Вообще история мероприятия началась в 2011 году с блогера Сергея Доля. Он собрал достаточно много участников из 120 городов. Я участвую в мероприятии впервые, раньше выбраться не удавалось. Зачем это всё? Прежде всего, нужно сказать, что субботники — это не только уменьшение вреда, который мы ежедневно приносим природе, это ещё и психологически действует на участников субботника. Хочется верить, что каждый пришедший сюда не будет после этого выбрасывать мусор мимо урн и загрязнять город. Нас поддерживает много блогеров, но субботник рассчитан на всех горожан», - рассказал пресс-секретарь проекта «Блогер против мусора» Антон Лопанин.







Акция объединила десятки участников





«Я положительно отношусь к этой акции. Сам регулярно прихожу сюда рыбачить и понемногу убираю мусор. Что важнее – субботник не мешает клёву, так что я только за подобные мероприятия», - высказался рыболов Сергей.







Разные виды мусора участники субботника обирали в отдельные пакеты





«Нас позвали сюда, что бы мы поснимали, сделали видео и приобщили молодёжь. Мы позитивно смотрим на всё это, должен же кто-то убирать мусор, почему нет? Мы не блогеры пока что, мы просто студенты, у нас хобби такое: набираемся опыта в съёмке. Просто обычные студенты, учимся в СГУПСе, на специальности «автомобилизм». Акция хорошая, дело правильное. Если позовут в следующем году – обязательно придем и позовем друзей», - пояснил студент Игорь Тюрин.







Работа на набережной кипела с 12:00





После уборки всех ждал пикник и интересные лекции на тему экологии.





Ранее акции «Блогер против мусора» уже проходили на набережной и в Сквере воинской славы в Октябрьском районе.