Не успевший затормозить водитель «Тойоты» собрал массовое ДТП на левом берегу

Водитель «Тойоты» въехал в остановившуюся впереди машину и положил начало «паровозику»
Водитель «Тойоты» въехал в остановившуюся впереди машину и положил начало «паровозику»

Утром 5 августа в Ленинском районе Новосибирска случилась массовая авария: в «паровозик» на ул. Станционной собрались 4 машины.


Это произошло в восьмом часу утра вблизи остановки «Завод "Сибтекстильмаш"». В аварии сошлись Mazda Familia, Peugeot 307, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Все они ехали со стороны ул. Олимпийской к ул. 2-й Станционной, рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».

«"Мазда" остановилась, так как заглохла. За ней остановились "Пежо" и "Хёндэ", а "Тойота" не успевает и собирает "паровозик"», — описали аварию в «Автоспасе».


По словам аваркомов, водитель «Короллы» свою вину в ДТП признал.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Машины получили различные повреждения
Машины получили различные повреждения


Это уже не первая массовая авария с начала недели. 31 июля на трамвайных путях возле дома № 44/4 по ул. Сибиряков-Гвардейцев также столкнулись четыре иномарки. Пассажирка одной из них сломала плечо

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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