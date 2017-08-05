Сибирячку не пустили на отдых в Грецию из-за долга 35 тысяч

Пограничники развернули женщину в аэропорту Толмачёво

Жительница Новосибирской области погасила долг по алиментам только после того, как судебные приставы запретили ей выезжать за границу.





Ещё с 2013 года приставы Карасукского района пытались заставить должницу платить алименты дочери. Иногда им это удавалось, но полностью женщина свой долг так и не отдала. Ей оставалось выплатить ещё 35 тыс. руб. Тогда судебные приставы запретили 37-летней должнице выезжать из России, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Этот приём оказался эффективным. Неплательщица как раз собиралась в Грецию — хотела отдохнуть на острове Крит и приехала в аэропорт Толмачёво. Но когда она проходила пограничный контроль, то узнала о запрете на выезд.







«После этого печального эпизода должница вернулась по месту прописки, где полностью погасила задолженность, включая исполнительский сбор», — рассказали в ведомстве.





Приставам часто приходится прибегать к ухищрениям, чтобы заставить новосибирцев платить алименты. Например, недавно они буквально оставили должника без штанов. А иногда неплательщики даже играют с приставами в прятки. Правда, не всегда выигрывают, как это было в случае с незадачливым должником из Баганского района: место, в котором прятался неплательщик, выдали его собака и кошка.