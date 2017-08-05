«Завораживающее зрелище»: в сумерках над Берёзовой рощей взмыли сотни светящихся шариков

Фестиваль светошариков собрал в Берёзовой роще новосибирцев всех возрастов

Вечером 4 августа четыре сотни новосибирцев пришли в Берёзовую рощу, чтобы принять участие в Большом фестивале светошариков.





Необычная акция проходила возле главной сцены парка с 9 до 10 часов вечера. Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно было купить у организаторов воздушный шарик со встроенным светодиодом. Шары традиционной формы продавались по 200 руб., а в виде сердец – по 300 руб.



В итоге, по оценке организаторов, на площадке собралось больше 400 гостей со светящимися разноцветными шарами. Горожане фотографировались, общались и смотрели концерт, а в конце фестиваля по команде выпустили шарики в небо, которое к тому времени уже стало темнеть.







В небо над Березовой рощей взлетели яркие шарики со светодиодами





Как считает одна из организаторов фестиваля, представитель арт-проекта «Вместе Зажигам» (Санкт-Петербург) Евгения Малинина, такие акции помогают скрасить досуг и устроить маленькие праздники в каждом городе, в котором проводятся.



«У нас в этом году тур по России – 120 городов, плюс мы захватили города Белоруссии. Прекрасный пятничный вечер, в Новосибирске лето. Мне кажется, это хороший повод встретиться всем вместе, купить по светошарику, загадать самое сокровенное желание и всем вместе отпустить его в воздух. Это очень красиво, завораживающее зрелище. Также у нас на фестивале выступают, как правило, скрипачи, саксофонисты, это живой звук, файер-шоу и ведущие города», - описала происходящее Евгения Малинина.





Сегодня второй день фестиваля, он пройдёт в Берёзовой роще в то же время, что и вчера. «У нас категория 0+, поэтому этот праздник - он абсолютно для всех, от мала до велика. У нас на мероприятие не пускают пьяных, мы стараемся следить за тем, чтобы наше мероприятие было без алкоголя. Мы в принципе за здоровый образ жизни, поэтому вот так развлекаемся», - пояснила НГС.НОВОСТИ представитель оргкомитета.







Такой же флешмоб проходил в Новосибирске и прошлым летом. Как показывает практика, в последнее время горожане вообще полюбили утраивать необычные акции в темноте. Например, в мае на Кировском озере состоялся фестиваль водных фонариков, а в середине июля велосипедисты со светоотражателями отправились в ночную прогулку по интересным дворам в центре города.

