«Завораживающее зрелище»: в сумерках над Берёзовой рощей взмыли сотни светящихся шариков

Фестиваль светошариков собрал в Берёзовой роще новосибирцев всех возрастов
Фестиваль светошариков собрал в Берёзовой роще новосибирцев всех возрастов

Вечером 4 августа четыре сотни новосибирцев пришли в Берёзовую рощу, чтобы принять участие в Большом фестивале светошариков.


Необычная акция проходила возле главной сцены парка с 9 до 10 часов вечера. Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно было купить у организаторов воздушный шарик со встроенным светодиодом. Шары традиционной формы продавались по 200 руб., а в виде сердец – по 300 руб. 

В итоге, по оценке организаторов, на площадке собралось больше 400 гостей со светящимися разноцветными шарами. Горожане фотографировались, общались и смотрели концерт, а в конце фестиваля по команде выпустили шарики в небо, которое к тому времени уже стало темнеть.


В небо над Березовой рощей взлетели яркие шарики со светодиодами


Как считает одна из организаторов фестиваля, представитель арт-проекта «Вместе Зажигам» (Санкт-Петербург) Евгения Малинина, такие акции помогают скрасить досуг и устроить маленькие праздники в каждом городе, в котором проводятся.

«У нас в этом году тур по России – 120 городов, плюс мы захватили города Белоруссии. Прекрасный пятничный вечер, в Новосибирске лето. Мне кажется, это хороший повод встретиться всем вместе, купить по светошарику, загадать самое сокровенное желание и всем вместе отпустить его в воздух. Это очень красиво, завораживающее зрелище. Также у нас на фестивале выступают, как правило, скрипачи, саксофонисты, это живой звук, файер-шоу и ведущие города», - описала происходящее Евгения Малинина.


Сегодня второй день фестиваля, он пройдёт в Берёзовой роще в то же время, что и вчера. «У нас категория 0+, поэтому этот праздник - он абсолютно для всех, от мала до велика. У нас на мероприятие не пускают пьяных, мы стараемся следить за тем, чтобы наше мероприятие было без алкоголя. Мы в принципе за здоровый образ жизни, поэтому вот так развлекаемся», - пояснила НГС.НОВОСТИ представитель оргкомитета.


Такой же флешмоб проходил в Новосибирске и прошлым летом. Как показывает практика, в последнее время горожане вообще полюбили утраивать необычные акции в темноте. Например, в мае на Кировском озере состоялся фестиваль водных фонариков, а в середине июля велосипедисты со светоотражателями отправились в ночную прогулку по интересным дворам в центре города.

Ольга Хмелевская
Фото, видео автора

Прочтений: 133
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено