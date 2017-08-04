Над Новосибирском вспыхнули живописные молнии

Молнии над Новосибирском

Над новосибирским небом загораются молнии — читатели поделились с НГС.НОВОСТИ красивыми фотографиями и видео.





Сейчас в разных районах Новосибирска продолжается гроза — ещё вечером в небе появились огромные розовые облака, в которых сверкали молнии.





НГС.НОВОСТИ собрали подборку фотографий и видео от наших читателей, которые восхитились новосибирскими зарницами.







Видео Юлии Шипициной





Видео читателя НГС.НОВОСТИ





«Не знаю, гроза или не гроза, но оно показало свое лицо», — подписала фото читательница Катерина в нашей группе «ВКонтакте»





Красиво Публикация от Игорь (@strukovigor) Авг 4 2017 в 9:16 PDT





Наш читатель Сергей подошёл к съёмке грозы творчески





Если вы смогли красиво снять сегодняшнюю грозу, присылайте фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».





В ближайшие выходные в Новосибирской области обещают тёплую погоду с дождями и слабыми ветрами.