Над Новосибирском вспыхнули живописные молнии
Над новосибирским небом загораются молнии — читатели поделились с НГС.НОВОСТИ красивыми фотографиями и видео.
Сейчас в разных районах Новосибирска продолжается гроза — ещё вечером в небе появились огромные розовые облака, в которых сверкали молнии.
НГС.НОВОСТИ собрали подборку фотографий и видео от наших читателей, которые восхитились новосибирскими зарницами.
Если вы смогли красиво снять сегодняшнюю грозу, присылайте фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
В ближайшие выходные в Новосибирской области обещают тёплую погоду с дождями и слабыми ветрами.
Мария Морсина
Фото и видео читателей НГС