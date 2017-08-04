Над Новосибирском вспыхнули живописные молнии

Молнии над Новосибирском
Молнии над Новосибирском

Над новосибирским небом загораются молнии — читатели поделились с НГС.НОВОСТИ красивыми фотографиями и видео. 


Сейчас в разных районах Новосибирска продолжается гроза — ещё вечером в небе появились огромные розовые облака, в которых сверкали молнии. 


НГС.НОВОСТИ собрали подборку фотографий и видео от наших читателей, которые восхитились новосибирскими зарницами. 


Видео Юлии Шипициной


Видео читателя НГС.НОВОСТИ


«Не знаю, гроза или не гроза, но оно показало свое лицо», — подписала фото читательница Катерина в нашей группе «ВКонтакте»
«Не знаю, гроза или не гроза, но оно показало свое лицо», — подписала фото читательница Катерина в нашей группе «ВКонтакте»


Красиво

Публикация от Игорь (@strukovigor)


Наш читатель Сергей подошёл к съёмке грозы творчески


Если вы смогли красиво снять сегодняшнюю грозу, присылайте фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


В ближайшие выходные в Новосибирской области обещают тёплую погоду с дождями и слабыми ветрами.

Мария Морсина
Фото и видео читателей НГС

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