Взлетаем вместе: тысячи новосибирцев прибыли на зрелищное шоу с самолётами

Авиашоу будет идти сегодня весь день на аэродроме «Мочище»
Авиашоу будет идти сегодня весь день на аэродроме «Мочище»

На аэродроме «Мочище» стартовало масштабное авиашоу «Взлетай, мой край родной!» — на него уже прибыли тысячи новосибирцев.


Шоу началось около 9:30 с выступления авиамоделистов. Сейчас на аэродроме уже около 4 тыс. зрителей, и они прибывают с каждой минутой, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, который находится на авиашоу. Прямо сейчас началось выступление парашютистов — под аккомпанемент симфонического оркестра.


Подробную программу праздника можно увидеть здесь
Подробную программу праздника можно увидеть здесь


На подъезде к аэродрому и Северному шоссе образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс.Карты, скорость движения там не превышает 10 км/ч. Парковка постепенно забивается —место на ней стоит 100 руб. 


Желающих взглянуть на авиашоу очень много — не только машины, но и люди встали в пробку
Желающих взглянуть на авиашоу очень много — не только машины, но и люди встали в пробку


Пилотам аккомпанирует симфонический оркестр
Пилотам аккомпанирует симфонический оркестр


Напомним, в этом году на авиашоу в Мочище выступит пилотажная группа «Русь», которая обещает показать сегодня невероятные трюки. Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали подробную программу праздника и расписание транспорта


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ сегодня весь день находятся на аэродроме и ведут онлайн-трансляцию авиашоу.


Мы ждём и ваших фотографий с аэродрома! Присылайте ваши снимки и видео с самыми интересными моментами авиашоу в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Мария Морсина, Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1246
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено