Взлетаем вместе: тысячи новосибирцев прибыли на зрелищное шоу с самолётами

Авиашоу будет идти сегодня весь день на аэродроме «Мочище»

На аэродроме «Мочище» стартовало масштабное авиашоу «Взлетай, мой край родной!» — на него уже прибыли тысячи новосибирцев.





Шоу началось около 9:30 с выступления авиамоделистов. Сейчас на аэродроме уже около 4 тыс. зрителей, и они прибывают с каждой минутой, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, который находится на авиашоу. Прямо сейчас началось выступление парашютистов — под аккомпанемент симфонического оркестра.





Подробную программу праздника можно увидеть здесь





На подъезде к аэродрому и Северному шоссе образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс.Карты, скорость движения там не превышает 10 км/ч. Парковка постепенно забивается —место на ней стоит 100 руб.







Желающих взглянуть на авиашоу очень много — не только машины, но и люди встали в пробку





Пилотам аккомпанирует симфонический оркестр





Напомним, в этом году на авиашоу в Мочище выступит пилотажная группа «Русь», которая обещает показать сегодня невероятные трюки. Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали подробную программу праздника и расписание транспорта.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ сегодня весь день находятся на аэродроме и ведут онлайн-трансляцию авиашоу.





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