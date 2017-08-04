На Северо-Чемском рухнувшее дерево закрыло вход в пятиэтажку (фото)

Дерево переломилось ровно пополам 
Дерево переломилось ровно пополам 

На Северо-Чемском жилмассиве дерево сломалось пополам и перегородило вход в подъезд.


Фотографией рухнувшего дерева у дома на ул. Чемской, 10 с редакцией НГС.НОВОСТИ поделилась читательница Ольга Мартемьянова. 


«Дерево сломалось после прошедших дождей, люди сейчас пытаются пробраться в подъезд пятиэтажки. Позвонили в домоуправление, его сотрудники оперативно вызвали бригаду [для распила]», — описала ситуацию девушка. Она отметила, что дерево не было старым и трухлявым. 


В Новосибирске этим летом обильных ливней не выдерживают многие деревья. Так, в середине июля в Дзержинском районе после сильного дождя рухнули сразу три дерева. Они упали на припаркованный «Мерседес»

Ольга Власова
Фото Ольги Мартемьяновой

Прочтений: 1637
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено