На Северо-Чемском рухнувшее дерево закрыло вход в пятиэтажку (фото)

Дерево переломилось ровно пополам

На Северо-Чемском жилмассиве дерево сломалось пополам и перегородило вход в подъезд.







Фотографией рухнувшего дерева у дома на ул. Чемской, 10 с редакцией НГС.НОВОСТИ поделилась читательница Ольга Мартемьянова.





«Дерево сломалось после прошедших дождей, люди сейчас пытаются пробраться в подъезд пятиэтажки. Позвонили в домоуправление, его сотрудники оперативно вызвали бригаду [для распила]», — описала ситуацию девушка. Она отметила, что дерево не было старым и трухлявым.







В Новосибирске этим летом обильных ливней не выдерживают многие деревья. Так, в середине июля в Дзержинском районе после сильного дождя рухнули сразу три дерева. Они упали на припаркованный «Мерседес».