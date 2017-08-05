Большевистскую закроют на 10 часов ради строительства пешеходного моста

Перекрытие продлится 10 часов
Перекрытие продлится 10 часов

Сквозной проезд по ул. Большевистской возле «Речного вокзала» запретят на одну ночь.


Дорога на ул. Большевистской возле строящегося торгового комплекса «Река» (стр. № 45/1) будет полностью закрыта с 20:00 9 сентября до 6:00 10 сентября. Водителям придётся объезжать перекрытый участок по другим улицам. Такое постановление 2 августа подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Как говорится в документе, улицу перекрывают для того, чтобы работники ООО «Строительное управление "СтройМастер"» смонтировали пролёт нового пешеходного перехода.


В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ предупредили, что это пока только планы, и есть вероятность, что сроки перекрытия ещё могут сдвинуться. «Имейте в виду, что может быть и по-другому через месяц», — заявили в мэрии.


Терпеть неудобства водителям придётся в ночь на 10 сентября
Терпеть неудобства водителям придётся в ночь на 10 сентября


Ранее из-за строительства надземного пешеходного перехода на «Речном вокзале» перенесли остановку. Как пояснял начальник Главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, во время праздников и в часы пик в подземном пешеходном переходе постоянно бывает давка, поэтому пешеходный мост в районе «Речного вокзала» просто необходим.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих
Фрагмент справочника 2ГИС

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