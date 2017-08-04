Археологи показали древнего новосибирца, найденного на берегу Оби

Новосибирские археологи, работающие на раскопках памятника «Турист-2» около микрорайона «Европейский берег», показали первые находки — среди них человеческие останки, древние украшения и керамические сосуды.





Общий план найденного при раскопках захоронения





Напомним, учёные из Института археологии и этнографии СО РАН нашли рядом со строящимся микрорайоном «Европейский берег» в Октябрьском районе Новосибирска захоронения древних людей — в одном из них вместе с останками обнаружили костяное украшение, в другом — глиняный сосуд.







Археологи на раскопках памятника «Турист-2»





Останки человека, жившего на нынешней территории Новосибирска около 4 тыс. лет назад





Предварительно захоронения отнесли к Бронзовому веку — около 4 тыс. лет до н.э. Точную датировку можно будет узнать после подробного изучения артефактов. К концу дня, 4 августа, исследователи нашли 3-е погребение, которое может оказаться парным — теперь изучением останков займутся антропологи, отметила начальник археологического отряда «Новосибирский», научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Басова.







Костяное украшение, которое было найдено вместе с останкам древнего новосибирца





В новом захоронении археологи обнаружили керамический сосуд, который может относиться к более позднему периоду. «Сосуд — пограничный от бронзы к раннему Железному веку, поздний этап Ирменской культуры. Я думаю, что захоронение с сосудом — около 3 тысячелетия до н.э.», — предположила Басова. Она добавила, что сейчас части сосуда вымоют и высушат — потом учёные будут анализировать орнаменты на находке.







Все захоронения, по словам археологов, расположены на глубине 60–65 см. При этом сохранность найденных керамических сосудов достаточно хорошая — их форму можно будет восстановить.