К Инюшенскому не проехать: шесть машин перегородили улицу Кирова

Медики оказывают помощь пострадавшим

В Октябрьском районе произошла серьёзная авария — движение по ул. Кирова в сторону Инюшенского бора парализовано.







ДТП произошло сегодня, 4 августа, около 18:30. «На перекрёстке ул. Кирова и Воскова столкнулись шесть машин — Toyota Mark II, Toyota Estima, Toyota Camry, Suzuki Swift, Toyota Ipsum и Toyota Corolla. Пострадали два человека», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».





Затор растянулся почти на 2 км





По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на ул. Кирова сильно затруднено движение в сторону Инюшенского бора. Затор начинается на перекрёстке с ул. Никитина. Скорость движения упала до 2 км/ч. В целом дорожная ситуация в городе по данным на 19:30 оценивается в 5 баллов.





НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.







За сегодня это не первая авария с серьёзными последствиями. Другое ДТП произошло днём в Дзержинском районе, там на перекрёстке ул. Бориса Богаткова и Адриена Лежена столкнулись внедорожник и автомобиль такси.